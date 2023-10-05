台商南向柬埔寨 創金邊首都扶輪社

柬埔寨金邊首都扶輪社，是柬埔寨第一個以中文為正式語言的扶輪社，在時任總監特別代表PDG Jason Lim的規畫之下，依照國際扶輪的地區分配由泰國曼谷挽那扶輪社擔任輔導社並指派輔導顧問PP Yates進行籌備的事宜，在創社社長CP Jacky的奔走之下，於2016年12月12日正式通過國際扶輪Rotary Internal 批准成立創立-〔柬埔寨金邊首都扶輪社〕。。7年之多，在歷屆社長的帶領之下，金邊首都扶輪社號召並熱忱服務柬埔寨地區許多社區服務與國際性公益活動。

2016-2018 創社社長 CP Jacky張桓銘：中洲醫院超音波設備與早產兒保溫箱捐贈計畫

2018-2019 社長Chiu 邱珍逸：水資源及衛生-洞里薩湖淨水系統計畫

2019-2020 社長Laura 黃資貽：預防及治療疾病-柬埔寨偏鄉民眾600位白内障預防與治療手術案

2020-2021 社長Jeff 洪忠宙：母親與兒童健康-新生兒保温箱捐贈

2022-2023 社長Sandy張佳蓁：母親與兒童健康-柴禎省保温箱與醫療設備與訓練

左起是柬埔寨總理 洪馬內，創社社長CP. Jacky。圖/金邊首都扶輪社提供

各屆社長在歷經七年的共同努力，即使在疫情的打擊之下，柬埔寨金邊首都扶輪社並沒有停下腳步，總計為柬埔寨需要幫助的民眾爭取並執行約50萬美金總額的各項服務計畫，嘉惠了許許多多的柬埔寨弱勢家庭與民眾。2023-2024年度，在社長P Sunny 許宏銘的帶領之下，金邊首都社將創下歷史性的一頁，於當屆執行4個全球獎助金案，包括：婦幼健康1案、預防及治療疾病2案、基礎教育及識字1案,並於同年擔任3350地區柬埔寨區籌備執行之重責。社長P. Sunny 挑戰這一年主題任務的鬥志與付出公益的決心，絕對是有目共睹，扶輪人的學習標竿。

PP. Chiu 洞里薩湖淨水系統計畫。圖/金邊首都扶輪社提供

這些年來,在各界NGO的幫助之下柬埔寨首都金邊從公共建設、公共衛生及人文教育已經有明顯的提升創造更舒適的居住環境。社長P. Sunny期盼，金邊首都扶輪社的熱忱與服務精神能感染更多的公益團體＆企業＆社團＆親善服務志工群，能一同加入扶輪社每一年的公益親善活動一同維護柬埔寨人民獲得更好的公益社會資源。