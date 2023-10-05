美債息回落 那指漲1.4％ 特斯拉飆近6％

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美國9月ADP就業數據意外冷淡，市場對於聯準會年內升息的預期降溫，美債殖利率從高位回落，華爾街股市4日高開，隨後美債殖利率反彈，開盤一小時後，道瓊工業指數和標普500指數相繼轉跌，午盤前重新轉漲，終場四大指數皆收紅，道瓊漲近130點，重上33,000點關卡。

道瓊工業指數收盤上漲127.17點，或0.39％，收33,129.55點；標準普爾指數上揚34.30點，或0.81％，收4,263.75點；那斯達克指數揚升176.54點，或1.35％，收13,236.01點；費城半導體指數上漲48.34點，或1.43％，收3,424.92點。

數據方面，有「小非農」之稱的ADP就業報告出爐，9月ADP就業人數增加8.9萬，遠低於預期的15萬，創下2021年初以來最小增幅，前值則上修至18萬，職位多來自於休閒及酒店業，另外，工資增長放緩至5.9％，為連續12個月放緩，勞動市場進一步放緩，使投資人對聯準會升息的押注緩解。

美國9月ISM服務業指數報53.6，幾乎持平於預期53.5、略低於前值54.5，新訂單指數創下2023年迄今以來的新低。標普全球（S＆P Global）也於同日公布，美國9月Markit服務業採購經理人指數（PMI）終值降至50.1，為八個月來的新低，略低於市場預期和初值的50.2，綜合PMI終值則微升至50.2，但新訂單指數降至1月來最低。

2年期美債殖利率4日最深跌近11個基點至5.04％，重返兩周低點，不過也距離2006年的高位不遠，10年期美債殖利率一度升至4.886％，刷新2007年7月以來最高，不過在美股盤中最深跌近8個基點至4.72％，而30年期美債收益率則一度升破5％ ，為2007年8月全球金融危機初期以來首次漲破5％關口，轉跌後最深跌8個基點至低於4.86％。

政經方面，美國眾議院於周二投票後罷免議長麥卡錫（Kevin McCarthy），增加了美國聯邦政府在第四季臨時停擺的可能性，國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）對此指出，美國政府今年稍晚恐將停止運作，但有鑑於8月調降美國債信評等時，就已考量到治理惡化的情況，因此政府即便關門也不會影響主權評等。

個股方面，由於美國第三季汽車銷售持續成長，加上特斯拉近期在美國推出平價版後輪驅動Model Y，特斯拉4日暴漲5.93％，收在每股261.16美元，領漲標普500指數。

另外，蘋果遭KeyBanc下調投資評級至「與大盤同步」，理由是估值過高，且預期美國市場銷售放慢，蘋果股價一度挫0.8％，不過該公司於周三發布iOS 17.0.3軟體更新，以解決iPhone 15 pro過熱問題，終場震盪收紅0.73％，收報每股173.66美元。

大型科技股4日全線走升，Google上漲2.97美元，漲幅2.23％，收在136.27美元；亞馬遜揚升2.28美元，漲幅1.83％，收127.00美元；微軟收紅5.57美元，漲幅1.78％，收在318.95美元；Meta 攀升4.64美元，漲幅1.54％，收報305.58美元。

台股ADR方面，台積電ADR收漲1.26美元，漲幅1.48％，收在86.67美元；日月光ADR揚升0.16美元，漲幅2.17％，收報7.52美元；聯電ADR上漲0.01美元，漲幅0.15％，以6.89美元作收。