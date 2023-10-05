庫克減持蘋果股票套現13億元 2高層跟進

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外媒4日報導指出，蘋果執行長庫克（Tim Cook）近期累計出售51.1萬股蘋果股票，套現約4,150萬美元（約為新台幣13億元），為兩年來最大規模股票出售。

根據蘋果3日向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，庫克近期出售51萬1,000股的蘋果股票，價值8,780萬美元，稅後收益為4,150萬美元。數據顯示，庫克目前仍持有蘋果約328萬股，價值約5.65億美元。在此之前，庫克最後一次大規模出售股票是在2021年8月，當時他售出價值逾7.5億美元的蘋果股票，扣除預扣稅後的售股淨所得約為3.55億美元

外媒也披露其他蘋果高層減持股票的情況，其中包括零售資深副總裁歐布萊恩（Deirdre O'Brien）以及法律與全球安全資深副總裁亞當斯（Katherine Adams），他們分別出售了1,130萬美元的股票。

蘋果股價於今年7月創下歷史新高，然而由於投資人擔心智慧型手機的需求復甦慢於預期，該公司股價隨後自高位回落13％。蘋果雖於上月推出最新的iPhone 15系列，然而有分析師指出，蘋果新機問世僅是為了應對全球智慧型手機的低迷，且新機推出也未提升蘋果股價。

金融投資顧問機構KeyBanc的分析師周三將蘋果的評級從「增持」下調至「與大盤同步」，主因是擔憂蘋果在最大市場美國的銷售成長，可能會在第四季再度放緩，且分析師指出，由於美國面臨高通膨，有望升級設備的手機用戶恐會減少。