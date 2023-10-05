10／5盤前》每股淨值跌近警戒線 2檔ETF恐變更交易

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台股今（10/5）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.美債價格暴跌、美債殖利率再創高、新台幣4日盤中最低貶值1.07角，帶動台股的新台幣貶值受惠股躍升為盤面焦點，尤其第四季訂單強勁的AI伺服器供應鏈、智慧機等股價一枝獨秀，如聯發科、廣達、川湖。

例如，第二季匯兌收益貢獻EPS的第一檔為大立光，該公司第二季匯兌收益11.74億元，以股本計算，貢獻EPS達8.79元，其次依序有旭隼、可成、新普、川湖、嘉澤、尼得科超眾、復盛應用、拓凱、瑞儀、順達、喬山、精元、鈺齊-KY、臻鼎-KY、緯穎等。

2.高盛證券開啟PC、伺服器下游硬體族群基本面研究，研究覆蓋範圍一口氣新增八檔個股，其中，看好華碩、廣達、緯創、緯穎、技嘉五虎將，搭上PC於2024年復甦與AI伺服器出貨勁揚雙重題材，給予「買進」投資評等。

高盛賦予緯穎、華碩、技嘉、廣達、緯創的推測合理股價分別是1,879元、522元、356元、282元與144元，另外開啟初評的個股尚有仁寶、英業達與和碩，這三檔都是「中立」投資評等。

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3.美國9月ADP就業數據意外冷淡，市場對於聯準會年內升息的預期降溫，美債殖利率從高位回落，華爾街股市4日高開，隨後美債殖利率反彈，開盤一小時後，道瓊工業指數和標普500指數相繼轉跌，午盤前重新轉漲，終場四大指數皆收紅，道瓊漲近130點，重上33,000點關卡。

道瓊工業指數收盤上漲127.17點，或0.39％，收33,129.55點；標準普爾指數上揚34.30點，或0.81％，收4,263.75點；那斯達克指數揚升176.54點，或1.35％，收13,236.01點；費城半導體指數上漲48.34點，或1.43％，收3,424.92點。

4.網通大廠智易（3596）9月營收及第三季營收分別為48.52億元、138.71億元，同步創下歷史新高。法人預估，智易年底前出貨仍看持穩，加上越南擴產貢獻，第四季營收仍有望攀升，全年營收挑戰連續第六年創歷史新高。

5.PC市場迎拉貨動能，相關IC設計業者第三季延續成長動能，紛紛繳出亮眼成績單。其中，微機電麥克風業者鈺太（6679）9月合併營收，創今年以來新高；觸控IC大廠義隆電（2458）9月合併營收也寫下15個月以來最旺紀錄。累積年減雙雙收斂，單月年增表現也受惠去年低基期，分別有27.95％及34.26％以上之成長。法人估計，PC回暖帶旺IC設計族群低迷已久之營運，樂觀看待第四季及2024年表現。

6.三五族大廠下半年業績強強滾，受惠美、陸系手機銷售告捷，砷化鎵磊晶廠全新（2455）9月營收2.87億元、登20個月高，公司指出，10月拉貨依舊熱絡，看好成長動能延續至第四季；軍用功率放大器（PA）大廠全訊（5222）營收也衝上1.08億元，重返年、月雙增軌道，隨第四季標案出貨旺季來臨，業績同樣看佳。

7.麗臺科技（2465）為強化既有AI VGA相關業務，及AI軟硬體整合解決方案之布局，4日舉行股東臨時會，通過私募現金增資案，為引進策略性投資夥伴做準備。董事長盧崑山表示，私募案有望在本季間完成，若能順利，將大幅推進麗臺在AI軟體整合解方業務的倍數成長。

8.光學大廠玉晶光（3406）8月營收創歷史新高，在搶食華為Mate 60系列廣角鏡頭、iPhone 15系列鏡頭，以及VR相關產品的推動下，法人預估9月可望再越過8月高峰水準，同時也將貢獻第三季單季營收可望再次突破新高。

9.高速傳輸介面IC廠譜瑞-KY（4966）9月營收14.95億元、月增31％、年增11％，為2022年8月以來新高；第三季單季營收37.1億元、季增16％。

法人指出，譜瑞-KY受惠美系客戶重啟拉貨，非蘋筆電下半年出貨優於上半年，加上AI、超高畫質影片及各式軟體應用，帶動的高速傳輸資料需求，新產品包括USB 4Hub、USB4 Retimer、PCIe G5 Retimer及HDMI 2.1陸續上市，看好營收逐步走高。

10.儘管全球股市全盤皆墨，外資4日再提款259億元，惟台股在央行阻貶、國家隊逢低承接、外資大敲廣達7億元為AI股留火種、以及高價股合體11千金等四大利多訊號，拉出70點下影線，守穩前低及16,200點，以跌1.1％作收，表現相對抗跌。

華南投顧董事長儲祥生、第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清都認為，台股在雙十連假前仍有長假效應，10月台股將出現上半月拉回、下半月反彈；10月11日上市櫃公司公布AI股營收成多空關注焦點，另10月19日台積電法說會可望釋出偏正向訊息，有助下半個月展開光輝十月行情。

11.位於台北市忠孝西路台北車站對面的「基泰忠孝大樓」，求售兩年後，終於在4日賣掉了！李姓自然人以125億元整棟吃下，不但刷新今年商用不動產最高成交總價紀錄，每坪單價高達167.9萬元，更突破台北西區辦公行情的「天花板」。

12.慧洋-KY（2637）受惠BDI運價指數回升，9月營運表現回神，4日公布自結9月營業利益2.37億元，月增2.28倍、年減65.7％，稅前盈餘3.21億元、每股稅前盈餘0.43元。展望第四季，美洲穀物、澳洲煤礦出口旺季，法人估慧洋第四季本業獲利有可能挑戰今年單季高點。

13.AM（售後維修）汽車零件業躬逢史上最強淡季，龍頭東陽（1319）4日自結9月營收21.56億元，年增13.49％，續創同期新高，第三季單季營收61.54億元，繳出不輸旺季的成績單，不僅是史上最強第三季，在歷年第二、三季淡季中亦為最高峰，更創歷年單季營收第四高。

14.IC封測廠矽格（6257）及集團旗下台星科（3265）9月營收均是近期相對高檔水準，二家公司第三季營收均是今年單季新高，矽格營收成長，主要受到AI晶片、高速運算晶片及車用晶片帶動。台星科則是美系CPU及GPU大廠供應商，同樣受惠AI商機，不過，進入第四季之後將面臨淡季效應，恐怕不利下季營收持續攀升。（中性看待）

15.外資擁抱千金股氛圍愈來愈濃，摩根大通證券科技產業分析師楊維倫重磅出擊，將祥碩推測合理股價拉上1,600元，再創外資圈新高，花旗環球、里昂證券則分別鎖定亞德客-KY與川湖，開啟初評喊買，千金股與準千金升級提供多頭柴火。

16.日圓在3日貶破150關卡、創下逾11個月以來新低，由於美國經濟數據強勁，美元持續強勢讓亞幣疲弱，短時間內趨勢難以反轉。投資專家指出，一般認為的航空、旅遊族群，油價上漲等因素並沒有想像中受惠，反而半導體材料、電子零組件、機電設備類股等，從日本進口的成本降低，報價、匯兌上產生優勢。

觀察台股4日大跌1.1％之際，盤面上有15檔日圓貶值受惠股，維持在漲幅0％～3％以上的抗跌態勢，包括慧洋-KY、華碩、美琪瑪、洋華、南電、景碩、台勝科、金山電、力特、明基材、昭輝、高林股、健鼎、誠研、蜜望實等個股。

17.長佳智能（6841）一日雙喜，4日宣布三項AI軟體產品「心胸比估算系統」、「氣胸檢測系統」、「肋膜積水檢測系統」，獲越南衛福部上市核准；「基因檢測風險判定方法」也拿到日本專利。

18.美吾華（1731）旗下懷特新藥（4108）、安克生醫（4188）9月營收年增率都由5成起跳，預期在知名度打開，且陸打進醫療院所，第四季業績可望持續走高。

19.資安服務廠商安碁資訊（6690）指出，第四季是傳統的旺季，在政府、金融及製造業等資安需求帶動下，今年第四季的表現將優於第三季。整體而言，安碁資訊2023年表現將是逐季成長。

安碁資訊9月營收1.8億元、年增21％，累計第三季營收為4.7億元、季增5％、年增18％。

20.台燿（6274）9月營收14.99億元、年增0.60％，月增8.42％，繳出雙增佳績，營收穩步墊高。

由於伺服器高頻高速傳輸需求，引爆CCL升級潮，第四季更多雲端服務商自主設計的AI伺服器上線，法人看好台燿將受惠此一需求，繳出逐季成長表現。

21.富世達（6805）公告，本月12日舉行上市前業績發表會，該公司統計，旗下近8成產品用於折疊式手機轉軸，全球前十大手機品牌有多家為客戶，富世達將於11月上旬掛牌上市，儘管富世達的現金增資折價幅度超過3成，但折疊手機即將進入需求起升段，富世達於興櫃的股價站穩300元整數大關。

22.振曜（6143）今年調整體質，整合研發與業務的資源後，專注於較高附加價值電子紙的新應用，產品線涵蓋電子書閱讀器、電子行李標籤、貨架標籤和智慧醫療、智慧移動等應用。看好下半年旺季效應，今年營收獲利可望逐季走揚。

23.系統電（5309）9月營收約2.95億元，月增15.43％、年減2.72％，隨著下半年儲能大客戶需求回籠，系統電在歷經7月的谷底後，8月開始回升，9月跳躍成長迎來單月同期歷史次高。看好儲能訂單回穩，IPC開始出貨，預期第四季營收有機會衝刺高點。

24.網家旗下的網路保險交易平台易安網4日宣布完成A輪融資，引進全家便利商店及和碩集團旗下和鼎創投。目前已與25家保險公司進行合作，未來將擴展法人企業險的服務，朝向網路、企業、實體通路的全通路保險經紀人前進。

25.在日本央行維持超寬鬆貨幣政策與日圓疲軟的助攻下，日本房地產迎來黃金時期。商用不動產服務商世邦魏理仕（CBRE）最新數據顯示，日本房市2023年上半年外資投資總額，較去年同期暴增45％。

26.工業電腦廠宸曜（6922）聚焦AI邊緣運算、強固型無風扇寬溫工業電腦及垂直市場應用電腦三大產品線，隨著AI邊緣運算下半年出貨放量，營收、毛利可望優於上半年，且受惠與客戶合作新品導入，明年營運更旺。

27.台北國際光電周（OPTO Taiwan）將於10月25～27日盛大登場，矽光子及化合物半導體為兩大亮點，將由環球晶（6488）、穩懋半導體（3105）、閎康科技（3587）等大廠，領銜展示亞洲頂尖科技與光電創新的最新成果。

28.各界近期首要關注，在於中美領袖「習拜會」是否能順利在11月舉行，但當前雙方在貿易與科技領域仍持續角力。美國財長葉倫（Janet Yellen）3日重申，美國在清潔能源產品等關鍵供應鏈上過度依賴中國，亟需拓寬供應來源。另有消息指出，中共中央外事辦主任王毅月內將訪美，希望為雙邊關係再開新篇。

29.美國2年期公債殖利率升破5％，長短天期殖利率出現倒掛現象。投信法人分析，這個情況下確實短債相對具有較高價值，因為升息的時程較市場預期來得長，短天期債券不僅利率高，加上存續期間短，市場目前沒人能知道何時才會開始降息，短債確實適合資金停泊，價格上較具有吸引力。

30.美國有「小非農」之稱的ADP就業報告出爐，9月ADP就業人數增加8.9萬，遠低於預期的15萬，創下2021年初以來最小增幅，前值則上修至18萬，職位多來自於休閒及酒店業，另外，工資增長放緩至5.9％，為連續12個月放緩，勞動市場進一步放緩，使投資人對聯準會升息的押注緩解。

31.軟體銀行董事長兼執行長孫正義日前宣稱軟銀將領導AI革命後，近日又大膽預言，未來10年內AI將取代人類智慧，並呼籲社會大眾盡快接納AI，否則將落後趨勢。

孫正義4日主持年度軟銀世界大會時表示：「我們應善用AI，不然將被淘汰。」

32.台北市信義區原陸軍保養廠D、E基地將重啟公辦都更。該區域面積6,148.3坪，規模較歷年都更核准案平均面積大逾10倍，更是近三年全台第三大都更案。內政部表示，該案一改「全區」興建社宅，將引進產業進駐，並與北醫合作生醫科技研發中心，全案預估開發時程最快六年完成。

33.新台幣9月再重貶1.3％，可望助攻壽險業獲利。新台幣已連六個月貶值，壽險6月開始連續三個月出現淨匯兌利益，預期9月受惠新台幣續貶，依舊可樂觀期待，估計前九月壽險累積稅前盈餘可逼近1,700億元。

34.英特爾3日宣布旗下可編程晶片事業（PSG）將自明年元旦起分拆為獨立事業，預計在2到3年內首度公開發行股票（IPO），進一步落實英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）的改革大業。消息公布後，英特爾股價於4日早盤一度上漲逾2％，隨即拉回平盤水位。

法人預估，拆分後雙方將維持策略合作，包括PSG與英特爾代工服務（IFS）之間的合作，共同解決FPGA市場關鍵領域問題。但這也代表，PSG也可以另採用良率佳、成本低的其他晶圓代工廠服務，台廠晶圓代工廠包含台積電、聯電、世界先進將有望受惠。

35.中央銀行第三季按兵不動、利率已「連二凍」，立委關心台灣明年有無機會降息。央行總裁楊金龍4日回應，全球升息循環接近尾聲，且台灣物價相較穩定，若其他國家升息告段落，「台灣應該不會例外」，但後續主要是看通膨，其次才是經濟成長率，至於明年是否降息，仍由經濟數據決定。（中性看待）

36.疫後觀光旅遊市場復甦，隨著暑假進入9月市場漸淡，為搶攻秋冬國內外旅遊商機，寒舍、國泰、台北福華、新竹伊普索等飯店業者，及雄獅、旅天下等旅行社，搶在11月初ITF台北國際旅展開鑼前，自辦為期一個月的線上旅展，標榜促銷旅遊商品價格是「2023年最殺」！

寒舍集團6日起至11月6日推出「寒舍線上旅展」，台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐及寒居酒店聯合推出43組優惠商品，住宿券下殺29折、餐券46折起。

37.康舒併購ABB電源轉換部門效益持續湧現，推升7月起營收月月創高，展望第四季，康舒董事長許介立表示，併購新增的營收已反映在財報上，估第四季營運表現和第三季差不多，但獲利要出現綜效，恐怕還要再等一等，預期應會有機會在明年上半年看到。

38.行政院會5日將通過住宅法、危老建築條例等修正草案。官員指出，重點包含將擴大公益出租認定範圍，及放寬加入危老管道，以加速活化。內政部則評估，住宅法通過後，今年租金補貼受理戶數可望突破50萬戶。

39.台股在昨盤面上以IC設計族群聯發科（2454）、祥碩（5269）、聯傑（3094）等逆勢上揚，投資專家表示，近期因蘋果、華為、小米等知名手機製造商相繼推出新機，廠商加速出貨，也反映在個股表現上，留意9月營收較好題材股。

40.受惠台電強韌電網計畫，兩間機電大廠亞力（1514）、中興電（1513）訂單在手，業績直直升溫。亞力訂單金額首次突破百億，飆升至103億元，法人看好，除了台電標案外，也有軌道、電子大廠的電力工程認列利多；中興電的台電、民間儲能等電力設備訂單同樣滿檔，氣體絕緣（GIS）在手訂單達340億元。

2.日圓兌美元3日急遽貶值，一度貶破150的心理關卡，隨後又急速升值，市場人士推測日本官方已進場支撐日圓。負責匯率政策的財務省副大臣神田真人4日更與首相岸田文雄會面，外界推測兩人應就近期日圓貶勢進行討論。

不過日本官員對於是否出手阻貶三緘其口，僅重申解決匯率過度波動的決心。

B.利空因子：

1.臺灣證券交易所4日示警，若期貨ETF每股淨值掉到7元以下，將啟動第一階段取消信用交易、停止借券及當沖交易的控管措施。受到國際油價大漲、日圓直落的衝擊，期元大S&P原油反1淨值已掉到7.2元、期元大S&P日圓正2也掉到7.44元。

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3.在位僅九個月的美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），3日遭同黨極右派聯手民主黨逼宮，成為美國史上首位被罷黜的眾院議長，麥卡錫已表態不再競選議長，眾院群龍無首引發市場對國會失能的疑慮。

4.新台幣一路走貶，從年初的29.7元價位，4日盤中貶破32.4元，逾七年新低。中央銀行總裁楊金龍強調，若市場太過「panic（恐慌）」，新台幣太激烈變動時，央行一定會進場調節（阻貶），全力維持新台幣的「相對穩定」，但「央行沒有防線」。（中性看待）

5.高利率時期可能維持更久的市場預期升溫，令歐美債市4日湧現賣壓並推高債息，美國與德國10年期公債殖利率分別創下16年與12年新高。

儘管Fed官員對於「利率今年是否需要升至更高」抱持不同看法，但他們皆強調高利率需維持更長時間，這也引發市場對於高利率可能導致經濟衰退的擔憂。

6.TrendForce（集邦科技）研究顯示，今年上半年8吋產能利用率主要受惠於Driver IC在第二季帶來的零星庫存回補急單，加上晶圓廠啟動讓價策略鼓勵客戶提前投片而獲得支撐。但下半年市場削價競爭、庫存去化不如預期及IDM廠新產能開出，預期下半年8吋產能利用率持續下探至50～60％，且需求將冷至明年第一季。

7.2023年全球經濟詭譎多變，就連IMF對未來經濟展望預期也不停的下修，時常精準預測景氣的金仁寶集團董事長許勝雄4日參加台師大「跨領域科技產業創新研究學院」揭牌典禮時，又再度被問到未來景氣展望，許勝雄少見打出保守牌，不但表示「今年第四季復甦的力度應該不會太強」，甚至連上下半年營收占比要做到四五比五五，都有困難。

8.美國10年期公債殖利率4日攀高至4.85％，續創2007年以來新高，國內美國長天期公債ETF淨值，也因此持續探底，不但多檔創下掛牌以來的新低價，也包辦今年以來績效最慘債券ETF的所有席次。

9.美國10年期公債殖利率創逾16年新高，市場大咖預期10年債息持續看漲。PIMCO前投資長兼共同創辦人葛洛斯（Bill Gross）估短期內會升破5％，全球最大對沖基金橋水創辦人戴利歐（Ray Dalio）也持類似看法。

他指投資人近期持續拋售的債券ETF，基本上都是持有長期債券而非短期債券。

10.中美關係在多重因素下陷入冰點，全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人戴利歐（Ray Dalio）形容，中美關係處於「紅線邊緣」（on the brink of red lines），不僅存在許多無法調和的分歧，且已達邊緣。他並暗示，台灣議題是雙邊眾多矛盾的核心。

11.全球8吋晶圓代工市況於去年下半年反轉，陸廠在官方資源挹注持續以低價搶市競爭，台廠今年以來則力守價格及毛利率，致產能利用率相對陸廠低落，不過台廠應對未來市況各有規劃，其中聯電強化特殊製程、力積電將轉為客製化產品，而外界預期世界先進將更積極布局12吋晶圓廠做因應。

12.素有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）撰文指出，美國長期公債殖利率飆升至16年高點，原因不明，但恐讓聯準會（Fed）對經濟軟著陸的期待，面臨威脅。

13.港股今年以來震盪走低影響交投意願，4日恒指成交量更降至港幣576億元，創下近一年新低。為提振股市流動性，香港上市公司商會主席梁嘉彰呼籲港府，應儘速成立跨部門專責小組尋找活水，包括吸引中東資金赴港投資。

14.大陸房企爆雷再一樁！在香港上市的中駿集團4日公告，公司流動性日益趨緊，不堪兌付壓力出現債務實質違約。公告還稱，該公司旗下四檔境外美元優先票據從5日停牌，總計涉及金額18億美元。

15.受到需求不佳、庫存累積影響，重要化工原料：碳酸鋰價格近期呈現跌勢。自大陸碳酸鋰期貨7月21日上市以來，短短兩個多月，鋰價累計下跌近人民幣（下同）10萬元，跌幅達39％。碳酸鋰期貨價格9月底曾跌破每噸15萬元整數大關，觸及14.5萬元，創下上市以來新低。

16.土地銀行獲配「都更分回宅」台北市大安區「吉美大安花園」三戶，8月第一次標售，但受到央行限貸令等打房措施影響豪宅市場，結果無人得標，土銀4日宣布將啟動第二次標售，每戶底價1.43億元至1.44億元。（中性看待）

17.受到政策斷金流衝擊，建商不但減碼購地，更不再追價，讓土地市場面臨急凍。最新統計顯示，第三季全台土地僅成交382億元、年減3成，累計前三季770億元、年減45.3％，與兩、三年前動輒突破3,000億元的天量相比，呈墜崖式重挫。市場專家悲觀預期，第四季有可能再探底，交易金額將量縮到近十年新低，全年恐將面臨1,000億元關卡保衛戰。

18.康和證券投資總監廖繼弘表示，強勢美元使得食品業、鋼鐵、塑化業購買國外原物料的成本增加，若無法立即轉嫁給客戶則會壓縮獲利空間，再者因大陸經內需疲弱及房地產重傷，以大陸市場為主的食品業及原物料產業等的經營將蒙上陰影，此為4日台股傳產股重挫的主因。

19.美公債殖利率飆高，加重國際熱錢撤出壓力，台股4日再度回測前低及16,200點整數關卡，上市櫃個股表現疲弱，陸續回吐今年來漲幅，統計461檔今年來股價不漲反跌，成為資金調節重心。

20.佳世達（2352）公告9月合併營收179.98億元，較去年同期減少9％，較上月成長9％，累計第三季合併營收503.71億元，年減16％、季減3％。雖然需求持續改善，但由於整體復甦力道不如預期，使得第三季營收略減。

21.麗嬰房（2911）4日舉行重訊記者會，宣布董事會通過將辦理減資5.4億元（減資幅度約28％），以彌補去年虧損，減資後資本額從19億元降至14億元。法人分析，麗嬰房今年上半年兩岸收掉50家虧損門店，加上下半年持續大規模關掉體質不良店，有望使得今、明年虧損大幅收斂。

22.電弧爐集塵灰處理廠鋼聯（6581）受鋼市不振、集塵灰收集量減少拖累，加上國際鋅價跌到近三年來低點，自結前三季的稅前盈餘3.96億元，年減57.9％。惟鋼聯指出，國際鋼價在10月已回穩，且廢棄物再利用回收量漸增，預期第四季營收獲利應可較第三季回升。

23.牧德（3563）4日公布9月營收約1.07億元、月減23.67％、年減28.82％，累計牧德第三季營收為4.15億元、季減28.3％、年減7.3％。

牧德對短期整體看法謹慎保守。AI、車用相關PCB需求暢旺，但在PCB整體市場比重並不足以雨露均霑，整體大環境以及經營管理挑戰較高。