惠譽：美政府關門風險增 但不影響美債信評

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）周二痛失議長寶座，國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）對此指出，麥卡錫遭罷免意味著聯邦政府可能於今年稍晚再度面臨停擺困境。

美國國會於上周末趕在關門大限前通過臨時撥款法案，使聯邦政府暫時免於斷炊，得以持續運作至11月17日，然而因共和黨籍的麥卡錫透過與民主黨協商，方推動該法案通關，引發共和黨內部保守派人士不滿，遂於本周發動罷免動議，最終在共和黨保守派與民主黨人士的聯手下，麥卡錫遭拉下眾議院議長寶座。諸多分析師皆預估，美國聯邦政府下月關門的風險將因此攀升。

惠譽評級資深主管理弗朗西斯（Richard Francis）在聲明中指出，眾議院議長在撥款法案獲得通過後旋即被趕下台，圍繞著政府資金談判的政治邊緣政策（brinkmanship）料將持續帶來緊張，且不能排除今年稍晚政府關門的可能性。

惠譽於今年8月下調美國長期外幣債務評級，由最高的「AAA」下調至「AA＋」，以反映未來三年美國財政料將惡化、總體政府債務負擔提高等情況。弗朗西斯4日對此指出，8月調降美國債信評等時他們便已考量到美國治理惡化的情況，因此即便聯邦政府關門，也不會影響美國主權債信評「AA＋」評級，亦不會對信評展望「穩定」構成影響。

同為全球三大信評機構的標普全球（S＆P Global Ratings）以及穆迪（Moody’s）皆表示，目前並未打算就麥卡錫職位變動一事發表評論。標普全球曾於上周指出，政府關門危機雖使美國經濟面臨威脅，但不太可能會危及主權債務評等；不過，目前唯一給予美國最高評等「AAA」的穆迪則於9月時警告，政府關門將會凸顯該國政治兩極化削弱財政政策制定能力，恐會危及頂級信評。