《金融》海外旅遊復甦 金管會提醒宜投保因應風險

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【時報記者林資傑台北報導】國境開放後海外旅遊需求明顯復甦，金管會提醒民眾在規畫旅遊時，除了安排旅遊行程、蒐集旅遊資訊及準備各項旅遊用品外，亦可依自身需求規畫購買適足的旅行相關保險保障，以因應旅遊中相關風險。

金管會表示，民眾規畫旅遊保險時，除可選擇最基本的旅行平安保險，保障旅遊期間內因遭受突發意外事故導致身體受傷失能或死亡的風險外，亦可搭配傷害醫療費用附加條款，保障旅遊期間受傷就醫衍生的醫療費用支出風險。

同時，海外旅遊可加保旅行不便險，保障因旅程取消、班機延誤、旅程更改、行李延誤、行李損失及旅行文件損失等相關風險，其中旅程更改保險可提供海外旅行期間，因目的地發生天災導致被保人更改預定行程所增加的交通或住宿費用，讓旅遊更安心。

金管會指出，旅行平安險及旅遊不便險投保管道多元且便利，民眾除可透過業務員、保險經紀人、保險代理人或臨櫃等傳統投保方式外，亦可透過網路投保，不出門就能購買出遊保障，建議民眾可多加利用。

金管會提醒民眾，各家保險公司提供的旅遊保險商品項目組合各有特色，在投保前應詳加瞭解相關保障內容、範圍、除外責任及理賠條件等，並依自身需求規畫購買適足的旅行相關保險保障，以移轉旅遊相關風險，讓旅遊期間的保障更周延。