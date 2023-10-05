《電零組》台達DeltaGrid能源管理系統 獲資安認證

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【時報記者張漢綺台北報導】全球電源與能源管理商台達(2308)宣布，DeltaGrid能源管理系統領先業界在光儲充整合應用中，取得專業機構TUV NORD工控系統IEC 62443-3-3的資安認證，台達表示，此次取得認證，說明台達方案的資安防禦策略接軌國際標準，最大化系統運行效率，且為智慧電網/電網智慧化 提供更高的防護門檻，有效避免基礎設施因網路攻擊而中斷能源供應，滿足客戶永續營運的目標。

能源基礎設施方案大多具備聯網功能，且運維期長達10至20年，若資訊安全防護不到位，將對運營造成衝擊。台達耕耘光儲充領域十餘年，從研發、製造，到系統規畫及後續安裝運維皆已累積諸多經驗與能力，而IEC 62443是適用於全球各產業工控網路的安全標準，旨在提供保護關鍵基礎設施免受網路惡意侵犯威脅的安全認證框架。

台達表示，DeltaGrid能源管理系統是一個結合創能、儲能以及能源調度的管理平台，可應用於電力輔助服務、商辦廠辦能源管理、太陽能電廠儲能調度、充電站管理及碳排放管理等場域，透過AIoT技術整合，協助客戶優化能源管理及使用效率，此次取得認證，說明台達方案的資安防禦策略接軌國際標準，最大化系統運行效率，且為智慧電網/電網智慧化提供更高的防護門檻，有效避免基礎設施因網路攻擊而中斷能源供應，滿足客戶永續營運的目標。

目前台電正參考IEC 62443、NIST SP 800以及行政院發布的《關鍵資訊基礎設施資安防護建議》制定智慧電網安全佈署計畫，DeltaGridR能源管理系統扮演能源調度關鍵角色，不論從設計到佈署，或是運行階段，都能接軌國際標準，有效地在身分驗證、存取控制、資料保護、資源可用性等面向嚴守安全措施。

台達能源基礎設施暨工業解決方案事業群總經理張建中表示，在智慧電網、智慧交通、智慧製造……等智慧物聯網的趨勢中，企業必須具備數位化的思維，理解跨系統整合才能最大化解決方案的運行效益。台達秉持長期以來對資訊安全的高度要求，於DeltaGridR能源管理系統導入嚴苛的工控安全標準IEC 62443-3-3規範，滴水不漏地鞏固整體方案的可靠度，有效地協助客戶守護能源資產，實現安全永續未來。