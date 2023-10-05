美股收高 法人：台股上方反壓待化解

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中央社記者江明晏台北5日電】美股收高，台股4日量縮價跌，終場收在16273.38點，下跌180.96點，三大法人合計賣超314.66億元。法人指出，土洋法人籌碼再度拉鋸，不利盤面氣氛改善，上檔多重反壓仍需時間化解。

美國9月小非農報告顯示就業降溫，美國公債殖利率回落，美股主要指數4日收高，道瓊工業指數上漲127.17點或0.39%，收33129.55點，標準普爾指數上揚34.30點或0.81%，收4263.75點，那斯達克指數揚升176.54點或1.35%，收13236.01點，費城半導體指數上漲48.34點或1.43%，收3424.92點。

台股加權指數4日終場收在16273.38點，下跌180.96點，跌幅1.1%，成交值新台幣2382.38億元。

三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超314.66億元。其中，自營商賣超77.74億元，投信買超22.17億元，外資及陸資賣超259.09億元。

法人指出，台股4日回測9月下旬低點，投信連續買超天數達歷史次高紀錄，但亞幣偏弱不振，土洋法人籌碼再度拉鋸，不利盤面氣氛改善，上檔多重反壓仍需時間化解，本週一長紅K棒迅速遭到吞噬，但雙十連假將屆，買盤縮手不排除觀望。