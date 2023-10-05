颱風小犬慢移 暴風圈已罩花東、台中以南及澎湖

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（中央社記者汪淑芬台北5日電）根據中央氣象署今天上午7時15分颱風警報，中度颱風小犬正在鵝鑾鼻東南東方海面，緩慢向西移動，暴風圈已籠罩花蓮、台東、台中以南及澎湖。

氣象署說，上午7時，小犬中心位置在鵝鑾鼻東南東方約10公里海面上，以每小時10公里速度，向西移動，暴風圈正籠罩花蓮、台東、台中以南陸地及澎湖，風雨持續中。

氣象署持續發布海上及陸上颱風警報，陸上有14縣市在警戒區域，包括：宜蘭、花蓮、台東、南投、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖；海上戒範圍包括：台灣東半部海面、台灣海峽、巴士海峽及東沙島海面。

氣象署預測，颱風近中心強風上午將通過恆春半島及台東南端，通過的區域易有14級以上強陣風及豪雨；基隆北海岸、桃園以南、東部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至12級強陣風，西半部內陸地區及其他沿海空曠地區也有較強陣風。

氣象署也持續發布豪雨特報，颱風及其外圍環流影響，花蓮縣、台東縣、恆春半島及台北市及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，台北市、屏東縣地區及宜蘭縣、新北市、桃園市、台中市（雪山山區）、高雄市山區有局部大雨或豪雨，宜蘭、基隆至桃園、高雄地區及新竹至台中山區有局部大雨，山區應防坍方、落石。

另颱風暴潮影響，東南部及南部沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。

氣象署提醒，今天台灣附近各海面及巴士海峽風浪明顯偏大，沿海易有4至5公尺以上浪高，尤其蘭嶼、綠島易有6公尺以上浪高；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖有長浪，應避免到海邊活動。