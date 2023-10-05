英特爾分拆掛牌 台積、聯電撿到槍？陸行之3點分析

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【旺得富理財網 李宗莉】英特爾宣布旗下可編程晶片事業（PSG）明年元旦分拆獨立，並擬在3年內首度公開發行股票（IPO），落實執行長基辛格（Pat Gelsinger）的改革大業，知名半導體分析師陸行之給出3點分析，認為台積電、聯電、世界先進等晶圓代工3雄之中，由於分割後的產品特性偏好先進製程，台積電應該受惠比較多，但也提醒轉單效應恐不如市場預期，不要抱持過度期待。

陸行之今（5）日在臉書發文表示，昨天才在回覆粉絲為何蘋果，華為（加個特斯拉及比亞迪）靠整合軟硬體能夠打遍智能手機及科技產品市場，所以天下似乎分久必合，合久必分，而今天合久必分的例子就是英同學昨天宣布要把快要搞死的可編程晶片事業部 FPGA/PSG Altera分割，搞得現在僅存的同業Lattice半導體大跌5.77%，我以下幾點看法分享：

1.基辛格看起來是在全面翻轉過去數年來所有的併購策略下的標的物，把對核心設計沒有綜效的公司一個個分割獨立，但我很想知道，到底是英特爾晶片製造服務害這些部門變成拖油瓶，還是併購後的人員流失及大鍋飯獎勵制度造成的？

2.新聞說分拆可以增加台積電、聯電、世界先進訂單，我以為過去Altera 主要還是用台積電代工，以FPGA/PLD 產品特性偏好先進製程產品來看，台積電應該受惠比較多，但還是要先了解到底目前Intel/tsmc 代工占比如何，如果主力產品仍在台積電，轉單效應應該就沒有市場想的這麼多，反之亦然？

3.幾年前AMD學Intel高價併購FPGA/PLD龍頭Xilinx，搞得AMD這5年每年要攤銷超過35億美元商譽（併購市價減公司當時淨值的商譽一般要分5年攤銷）而獲利不易，現在Intel又要把Altera分拆上市，我很想知道AMD執行長蘇姿丰以後會想如何處理Xilinx，是靈活性重要，還是整合設計重要？

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。