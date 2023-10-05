秀岡山莊爭議止息 華麗轉身華城新天地

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

爭議多時的秀岡山莊公共設施管理權與自來水加壓站污水處理廠等相關問題，在日前經過多起官司判決與相關主管機關確定後，由秀岡全區唯一管理權人、公共設施所有權人永柏公司及污水廠管理暨所有權人新祥記工程，擔任整體125公頃開發計畫的管理人，進行公設全面健檢，執行後續社區管理、公共設施維護更新等重要社區發展事宜，以維護及確保整體環境的健康與安全。

10月3日於台北市八德路的POME松下生活館會議室，召集邀請所有原秀岡山莊全區住戶，包含秀岡社區、陽光社區、雲里山、康橋旭、康橋中學等社區住戶以及所有尚未開發之地主，舉辦社區公共設施發展說明會，相關住戶與地主皆踴躍出席。

會中永柏公司與工程單位新祥記工程代表，以法院判決明確說明合法權益；表示委由台灣松下代理商合作夥伴『松雅集團』執行將來整體社區管理事宜，期將社區打造一個台灣史無前例的大型125公頃造鎮計畫。

松雅集團董事長游信義表示，將引進松下集團在日本的SST永續智慧城鎮成功的社區總體營造概念，逐步在秀岡山莊整體社區實現。為求新氣象，自即日起正式將過秀岡橋的125公頃社區命名為『華城新天地』。

游董事長表示，未來華城新天地將逐步開發成為台灣第一個如此大型的智慧永續城鎮，在台灣實在再也找不出一塊如此規模龐大、離市區很近、位處水源保護區、又被自然保育公園環繞的建築用地，尤其在國土計畫法實施後，很可能是絕無僅有的絕佳寶地。

為了不辜負這麼一塊難得的美地與原有的住戶和地主，也為了讓華城新天地有美好的未來，松雅集團不僅計畫全區使用松下各項先進設備，也特別計畫與台達電合作引進智慧路燈、節能設備等ESG設施。

會中游董事長也邀請日後管理執行團隊做各項願景報告。其中資深專業林園及地景藝術整合團隊則以「藝術、四季、生態及科技四大內涵」結合國際經驗及地方創生提出整體分期造景計畫。

新祥記工程董事長潘東發董事長則提出社區水土保持與污水處理廠、自來水加壓站等公共設施的改善與維護計畫。

信彩不動產估價師邱纓喬以其專業觀點提出社區改造之後的價值提升可行性分析。游信義董事長則勾勒整體願景，期盼打造結合能源、交通、健康、社區、安全等五大項目的社區改造願景。

在熱烈討論後，會中達成社區永續經營的共識。終結過去的紛擾，也為華城新天地的華麗轉身種下一顆希望的種子。