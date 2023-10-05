美非法定稅收暴增 知名學者轟：兇手是這大咖

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美經濟爆災難！知名學者怒轟「兇手是這大咖」 勞工最慘

【中時新聞網 郭宜欣】知名財經學者希格爾（Jeremy Siegel）將美國物價飆升、貨幣供給量暴增等經濟問題歸因於聯準會，並嗆聲，不需要對聯準會表達感謝，因為問題都是聯準會造成的。此外，他也警告，通膨就像是非法定的稅收，會將造成勞工、儲蓄者的購買力永久消退。

Business insider報導，美國政府花費數兆美元緩解新冠肺炎疫情的影響，導致通貨膨脹飆升至9.1%，加上俄烏戰爭擾亂貿易供應鏈，全球都出現價格上漲、短缺及延誤的問題。

為了解決此問題，聯準會在過去的18個月內將利率大幅提升至5%以上，儘管近幾個月通膨率已經下降至4%以下，但依然是聯準會預期目標的兩倍。

希格爾將問題歸因於貨幣供應量出現歷史性的暴漲，在過去30年成長約5.5%後，2020年3月至7月的貨幣供應量成長近18%，截至去年3月的兩年內成長41%，相當驚人。

希格爾表示，這段過程沒有造成經濟衰退是非常幸運的，聯準會不僅購買債券刺激經濟，還為政府的瘋狂支出提供資金，造成了不必要的痛苦，「對於那些擁有固定收入、債券及銀行存款的人來說，通膨是一種殘酷的非法定稅收。」

不僅如此，希格爾警告，「傷害已經造成，因為勞工和儲蓄者的購買力永久消退，物價上漲的同時聯準會升息，增加貸款的負擔，痛苦一直存在。」