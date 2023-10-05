基泰飆漲 美股回神 台股早盤反彈百點

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台股5日開盤走高，一度上漲逾百點，盤中高點來到16,385點，目前暫報16,370點，上漲96點，權王台積電（2330）股價上漲4元，來到524元，多方重心由個股表態，艾華（6204）亮燈漲停；基泰（2538）、安格（6684）等大漲逾9％。

美股四大指數4日同步反彈，終場道瓊工業平均指數上漲127.17 點（0.39％）至33,129.55點；S＆P 500指數上漲34.30點（0.81％）至4,263.75點；Nasdaq指數上漲176.54點（1.35％）至13,236.01點；費城半導體指數上漲48.34點（1.43％）至3,424.92點。

美國公布MBA貸款申請指數較上週下降6.0％，反映房市的降溫，且隨後公布的9月ADP就業變動僅＋89K，大幅低於市場預期的＋150K，再加上稍晚公布的9月ISM服務業PMI指數亦下滑至53.6，其中新訂單指數跌至9個月低點，反映勞動市場與服務需求的同步降溫，令市場調降對年底前升息的押注，並使美國公債殖利率從歷史高處全面回落。

國票投顧指出，近期國際情勢動盪，再次挑起台股緊張氛圍，近兩個交易日直接回吐先前漲勢，意味短線空方氣焰濃烈，不過昨日低點未破前低，仍強勢守住9月27日低點16,202點之上，可見目前多方攻勢尚未消退，預期短線台股震盪走勢不變，不過後續可留意新台幣動向，若出現止貶回升，將有望帶動資金回流，屆時將有短波行情可期。

在操作上，法人建議可留意挾帶基本面且逆勢抗跌族群，包括有伺服器散熱、機殼、ODM 廠，若股價有回到月、季線之間，則可尋覓切入時機，另外矽光子族群走勢強勢抗跌，亦可作為短線操作首選。