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小犬颱風狂風破紀錄！ 今慎防強風、雨勢

  • 中時即時 林良齊
中央氣象局預報指出，今天（５日）受颱風影響，北臺灣降雨仍將持續，花東、恆春半島及南部山區的雨量正快速累積當中，東半部地區、恆春半島及南部山區有局部豪雨或大豪雨等級以上降雨發生的機率，至於南部平地及中部山區的降雨也會轉趨明顯，北部、南部地區及中部山區有局部大雨或豪雨發生的機率，中部平地的降雨則相對較為局部。（翻攝自氣象署／林良齊台北傳真）
中央氣象局預報指出，今天（５日）受颱風影響，北臺灣降雨仍將持續，花東、恆春半島及南部山區的雨量正快速累積當中，東半部地區、恆春半島及南部山區有局部豪雨或大豪雨等級以上降雨發生的機率，至於南部平地及中部山區的降雨也會轉趨明顯，北部、南部地區及中部山區有局部大雨或豪雨發生的機率，中部平地的降雨則相對較為局部。（翻攝自氣象署／林良齊台北傳真）

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氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，觀測資料顯示，昨(4日)晚「颱風眼」通過蘭嶼，帶來「破壞性」強風，最大陣風達95.2米／秒(17級以上)也創全台的歷史紀錄。最新(5日5時)中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「中颱小犬」通過後、將進入台灣海峽南部，繼續偏西前進，今應嚴防強風、豪雨致災；明(6日)起威脅逐漸減輕。

吳德榮表示，最新(4日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(5、6日)兩天受颱風及其外圍環流影響；今日東半部、南部及各地山區雨勢大，中部以北平地亦有局部雨。今日各地區氣溫：北部23至28度、中部24至32度、南部24至32度、東部24至31度。明日各地仍有明顯降雨、局部地區仍有強陣風。「小犬」侵襲期間，將在山區累積「致災性」大量降雨(東半部800至1100毫米、西半部300至700毫米)，應慎防坍方、落石、土石流，平地亦應注意局部淹水的現象。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，週六至下週一(7至9日)颱風遠離，天氣略好轉、但大氣不穩定，尤其在午後，仍有局部較大雨勢發生的機率。國慶日〔下週二(10日)〕、下週三(11日)熱帶擾動在呂宋島東側發展並向西移動，東北風迎風面水氣多，北台灣降雨機率高，不過這是第6、7天的模擬，應持續觀察模式的調整。

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