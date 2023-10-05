台指期早盤反攻 收復16,300點之上

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受惠美股止穩反彈，台指期早盤5日開高，收復16,300點整數關卡，最高來到16,376點，盤中指數暫報16,373點，上漲128點，成交口數約1.5萬口。

人力資源研究機構ADP公布俗稱「小非農」的美國民間間就業於9月僅增加8.9 萬人，低於市場預期的15.0萬人，也低於8月的18.0萬人，創2021年1月以來最低，雖然近年ADP民間就業與官方就業數據落差極大，但仍幫助美債殖利率自高檔回落。

由於FED升息循環未結束，市場預料美元將維持強勢格局，新台幣第四季偏弱整理，預期在32～32.6元區間波動。而美元指數在4日衝高後一路走低，緩和資金流出壓力，持續關注美元指數走勢、台積電月線支撐535元、新台幣止貶回升。

另外，第一金投顧分析，距離明年1月13日總統大選進入最後100天，選舉話題升溫，統計1996年以來總統大選歷史資料，選前120日～前30日，大盤上漲機率過半，尤其是選前60日，以及選前30日，上漲機率逾7成，可把握選前行情、政策利多加持等產業及受惠股。

關注其他期貨商品交易情況，半導體30期貨上漲16點，指數來到4,240點；國外指數部分，東證期貨上漲33.5點，來到2,246.5點；美國道瓊期貨上漲168點，指數暫報33,311點；美國那斯達克100期貨上漲264點，成交價14,925點。