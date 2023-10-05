台壽攜手中信投信雙高優質防護帳戶

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市場進入升息循環末端，2023年雖有AI科技領頭翻轉，全球金融市場突如其來的風險不斷，高利率加上經濟放緩推升企業壓力，加大投資市場資產配置難度，更考驗投資人調整的靈活度。中信投信建議在高通膨、高利率的時代，可以透過投資團隊每日監控波動，並依據景氣位階，動態調整股債配置，為投資人建立防護網並提升投資優勢。

中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）攜手中國信託證券投資信託(股)公司（簡稱「中信投信」），於「月鑫滿億2」、「年年好鑫2」、「臻滿億2」投資型保單，新增「台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-TOP雙高優質防護(美元)（本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）（撥回率或撥回金額非固定）」該全委帳戶具備「TOP」三大特色，得以在震盪的市場下，發揮優質防護，掌握投資機會：

配置核心優質資產 抗震首選

「T」，指的是「Top」，也就是在升息近尾聲，核心配置高品質股債資產，加速掌握反轉契機。高品質股票搭配高品質公司債，輔以其他類型股票或債券得增加投資收益或利得，也能規避市場黑天鵝的逆襲。

「O」，是「Optimal」，為中信投信投資團隊依據投資流程，嚴格監控景氣循環與模擬利率政策，能依據不同的景氣循環階段與金融市場情境，機動調整股債投資配置。

「P」，則是「Protection」，中信投信投資團隊每日即時調控股債風險，股票部位以VIX指數為風險監控工具，當反應短期股市氣氛的VIX指數出現快速變動向上時，視為極端事件發生機會增加，機制啟動將資產轉至防禦型公債與類現金。為避免股債同時下跌的風險，而加強防護網，帳戶的債券部位以MOVE指數為風險監控工具，當反應短期債市氣氛的MOVE指數向上變動率加劇時，視為極端事件發生機會增加，將債券資產的存續期調短或移至類現金。雙重把關，務必要達到滴水不漏的風險監控。

此外，台灣人壽「月鑫滿億2」、「年年好鑫2」、「臻滿億2」投資型保單適合尋求投資、保障需求一次滿足的客戶。月鑫滿億2投入保費越高，保費費用率越低，最低僅有2.2%。年年好鑫2適合偏好定期繳費的客戶，繳交三次保費且保費金額相同，第六保單年度起享有每年0.9%的保單價值加值金。臻滿億2第四保單年度起無解約費用，適合短期有資金需求的客戶，且台幣保單可使用信用卡享刷卡優惠。本次「台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-TOP雙高優質防護(美元)（本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）（撥回率或撥回金額非固定）」，該全委帳戶淨值達一定水準即有每月撥回，搭配加碼分紅機會。2023年10月5日於中國信託商業銀行(股)公司各分行開放申購。景氣反轉不明的時代，選擇有口碑的投資團隊操作，能協助客戶同時達到「風險控管、參與成長機會」的投資目標。