謝鋒上周見上海美商會代表團 爭取中美關係穩下來好起來

「中國駐美國大使館」微信公號5日發布中國駐美國大使謝鋒2023年9月28日會見上海美國商會代表團消息，指出雙方就中美經貿合作及美企在中國發展溝通交流。謝鋒強調，工商界是中美關係的重要「利益攸關方」，希望工商界朋友繼續作中美友好和互利合作的紐帶，為深化拓展兩國交流合作、穩定發展中美關係盡心發聲出力，爭取中美關係穩下來、好起來。 謝鋒闡明中方對中美關係、兩國經貿合作等政策立場表示，在兩國領導人引領下，在雙方共同努力下，中美關係近期出現了一些止跌企穩的積極跡象。但是，中美關係仍然面臨嚴重困難和嚴峻挑戰，穩定和改善兩國關係任重道遠，關鍵是要遵循習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則，找到中美新時期正確相處之道。 謝鋒介紹了今年以來中國經濟總體回升向好的態勢，強調中國經濟長期向好的基本面沒有也不會改變，選擇中國就是擁抱機遇、把握明天。工商界是中美關係的重要「利益攸關方」，希望工商界朋友繼續作中美友好和互利合作的紐帶，為深化拓展兩國交流合作、穩定發展中美關係盡心發聲出力，爭取中美關係穩下來、好起來。 上海美國商會成立於1915年，是第三家設立於美國境外的美國商會。目前會員企業近4000家，其中世界500強企業超過100家。