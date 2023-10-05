打破撲翼式無人機1金氏紀錄！這大學研製「信鴿」做到了

《陝西日報》報導，西北工業大學4日指出，由該校科研團隊研製的「信鴿」仿生飛行器續航時間突破3小時，刷新了撲翼式無人機單次充電飛行時間金氏世界紀錄。該團隊研製的「雲鴞」仿生飛行器曾創下2小時34分38秒的續航紀錄。 「信鴿」由西北工業大學仿生飛行器研究團隊研製，翼展70釐米，起飛重量260克。 「仿生撲翼飛行器模仿鳥類等生物撲動翅膀的方式飛行，因其品質輕、體積小、雜訊弱等特點，具有仿生性、隱蔽性和便攜性，一般為手拋起飛、滑翔降落，起降不受場地限制，可應用於局地複雜環境應急救援資訊獲取、野外生物科考等多個領域。」該團隊首席科學家宋筆鋒教授說明，「此次續航時間的大幅提升不僅驗證了飛行器的性能，更使小型化仿生飛行器應用場景進一步擴大，有助於該類飛行器早日走向實際應用。」 在科研人員拍攝的現場視訊中可以看到，9月22日上午8時54分12秒，在大陸國家級認證機構工作人員的見證下，「信鴿」在西北工業大學長安校區扇動翅膀輕盈起飛，在空中時而振翼疾飛，時而盤旋，時而隨風滑翔。11時59分42秒，「信鴿」順利滑翔降落，保持了3小時5分30秒的續航時間。據了解，與2022年11月15日創造金氏世界紀錄的「雲鴞」相比，「信鴿」機身更小，翼展不足「雲鴞」的一半，重量約為「雲鴞」的1／4。 「信鴿」刷新世界紀錄是西北工業大學仿生飛行器研究團隊在該領域長期深耕的結果。20多年來，該團隊從鳥類翅膀結構、撲動方式與飛行性能的內在機理研究入手，詳細研究了鳥翼結構、運動形式等對飛行性能的影響機理，突破了仿生飛行器設計中撲動翼、驅動機構、飛控系統設計等關鍵技術，先後研製了「小隼」「雲鴞」「信鴿」等不同特點的仿生飛行器，並在大陸10餘個地區完成了1500餘架次的飛行任務，在多個方面達到國際領先水準。