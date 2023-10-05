《美股掃瞄》「小非農」就業急跌+債息回落 科技晶片股漲歡呼

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周三美股主要指數全面收高，以科技股為主的那斯達克指數和晶片股雲集的費城半導體指數表現相對強勁。有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示美國9月民間就業增長小於預期，緩解了投資人對利率可能升更高、高更久的擔憂，美國公債殖利率從16年高點回落，為美股帶來提振。

ADP公布，9月民間就業增加8.9萬人，遠低於8月份的增加18萬人和市場預期的增加15萬人，並創下2021年1月以來最小增幅，

周三收盤，道瓊指數漲127.17點或0.39%，報33,129.55點。標普500指數漲34.30點或0.81%，報4,263.75點。那斯達克指數漲176.54點或1.35%，報13,236.01點。費城半導體指數漲48.34點或1.43%，報3,424.92點。

在倫敦早盤，美國10年期公債殖利率一度觸及4.884%，再創16年新高，30年期債息收益率更漲破5%，為2007年8月來首見。在紐約市場，美國10年期債息回落8個基點，報4.716%。30年期債息回落8.6個基點，報4.851%。對利率更敏感的2年期債息大跌10.7個基點，報5.041%。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）從前一日創下的4個多月高點回落，終場跌6.07%。

標普500指數11大類股漲多跌少，僅能源股（跌3.36%）和公用事業股（跌0.09%）收黑。成長型股票雲集的非必需消費類股漲1.97%，通訊服務類股漲1.28%，科技股漲1.25%。這類股票對債息波動較為敏感。

重磅科技股全漲，蘋果漲0.73%，微軟漲1.78%，亞馬遜漲1.83%，Alphabet漲2.12%，特斯拉漲5.93%，Meta漲1.54%，輝達漲1.20%。

台股ADR全漲，台積電漲1.48%，聯電漲0.15%，日月光漲2.17%，中華電信漲0.36%。

接下來，投資人將緊盯周五發布的非農就業報告。

本月晚些時候登場的第三季財報季也將成為市場關注焦點。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，標普500指數成分股第三季獲利估年增1.6%。

此外，根據芝商所FedWatch工具，市場認為聯準會在11月升息的可能性從周二的28.2%降至23.7%。

周三美國交易所成交量總計為100.5億股，過去20日均量為106.3億股。

紐約證券交易所上漲與下跌股數比為1.45：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為1.30：1。

標普500指數創下有1檔成分股創下52周新高、40檔創新低。那斯達克指數有18檔創52周新高、398檔創新低。