小犬強風太猛！彰化樹倒高壓線斷 破萬戶停電

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結構紮實的小犬颱風來破壞性強風，彰化縣接連傳出路樹、鐵皮圍籬、磚造圍牆，甚至是平交道崗哨倒塌事件，持續性強風也造成高壓線碰觸、斷線及電桿倒塌等狀況，導致多個鄉鎮停電，一度有1萬7076戶停電，經台電漏夜搶修後，截至今天上午8點前尚有4200戶停電中。

中颱小犬來勢洶洶，彰化地區已在昨天就被列入陸上警戒區域，且受颱風外圍環流及海峽地形效應影響，易有9至11級強陣風。

台電彰化區營業處表示，因應颱風來襲完成防災整備工作，盤點妥設備及備料，計有191名員工、48名承攬商，調度合計239名搶修人力待命以及搶修車輛133輛（含自營102 輛、承攬商 31 輛）、小型抽水機與發電機等設備機具，全員動員，嚴防強風豪雨可能帶來的災害。

因持續性強風造成停電，台電統計，目前彰化縣總停電戶數有4200戶，停電鄉鎮為鹿港、線西、伸港、福興、芬園、溪湖、埔鹽、二林及芳苑等地，停電原因初判為持續強風造成線路碰觸，高壓斷線，且因為強風持續導線碰觸，暫時無法試送電。

彰化從昨天就強風不斷，昨晚彰化市崙美路鐵路平交道旁的警衛崗哨遭強風吹倒，影響交通，警方獲報後，會同當地里長將警衛崗哨移至安全處，並用繩索固定後，恢復道路通行。

昨天深夜至今天凌晨，員林市員草路、花壇鄉中山路1段、二林等多鄉鎮接連發生路樹倒塌事件，並影響到交通，轄區警方獲後，實施交通管制，並協助清潔隊將影響通行的樹枝移除，以維護民眾交通安全。