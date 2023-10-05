《商情》期金下跌；期銅跌逾4個月新低；原油急跌逾5%；期棉連2跌

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

時報-商情早報

1.美債強韌 紐約期金下跌。

2.LME:10/04期銅收7949.50美元/公噸，跌57.00美元。

3.NYMEX:11月輕質原油跌5.01美元，每桶為84.22美元。

4.西德州原油下跌4.94美元，每桶為84.32美元。

5.10/04BDI運費指數為1778.00。

6.SICOM:天然橡膠11月期貨RSS3上漲0.70美分。

7.NYCE:10月棉花跌0.42美分，每磅為86.72美分。

8.CBOT:10月黃豆粉漲5.50美元，每公噸為368.70美元。

9.10/04TRJ-CRB下跌6.06，為275.43。

10.SGX:10/04 SGX 62%鐵礦石報每公噸118.05美元，跌0.97美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美債強韌，周三紐約期金下跌；因美國聯準會(FED)下月可能升息，推動美國10年期公債殖利率創16年新高，並打壓黃金價格，另外，投資人將靜待9月非農就業報告，該數據將會是牽動FED是否升息的關鍵之一；周三(10/4)收盤報價，12月黃金跌6.70美元，報每盎司1834.80美元；12月白銀跌0.23美元；1月白金跌5.40美元；12月鈀金跌20.90美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-增長擔憂，期銅跌逾4個月新低；因投資者對全球經濟增長感到擔憂，公債收益率受到貨幣利率保持在高點，用以抑制通膨的看法推動急升，導致全球庫存增加，倫敦金屬交易所(LME)有倉單庫存達到兩年來最高水平的167,600公噸，致倫敦(LME)銅價下跌，觸逾4個月新低。終場周三指標期銅下跌57美元；期錫上漲72美元；期鎳下跌5美元；期鋅下跌9美元；期鋁下跌43.5美元；期鉛下跌0.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-周三國際原油期貨急跌逾5%，儘管原油庫存呈降，但受到宏觀經濟前景黯淡影響，疊加美國燃料需求走弱，紐約洪水泛濫，以及後熱帶風暴於9月下旬給美國東北部地區帶來強降雨，促使美國的汽油季節性消費為22年來新低，打壓歐美兩大指標原油期貨同步暴跌逾5美元，其中美國NYMEX-11月輕質原油期貨跌5.01美元，報84.22美元/桶；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌5.11美元，報85.81美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-利空消息拖累，周三BDI指數微幅回落；隨著基輔為對抗俄羅斯對其重要海上出口的封鎖，又有12艘貨船準備進入新興的黑海航運走廊，前往烏克蘭港口。此外，巴拿馬運河受乾旱影響，使得每日船舶通行量下調，運價亦出現減少，連帶導致終場波羅的海乾散貨BDI指數微幅回落；其中最新報價BDI指數下跌2點，收1778點，跌幅0.1%；BCI指數上漲28點，收2801點，漲幅1%；BPI指數下跌31點，收作1625點，跌幅1.9%；BSI指數下跌6點，收作1244點，跌幅0.5%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-技術性買盤，周三大阪期膠反彈0.5%；隨著日本膠市昨收下跌，吸引部分投資人逢低買進，然而日本9月的服務業活動增速創年初以來新低水平，加上歐美油價昨收不振，由於天然橡膠在與由原油製成的合成橡膠爭奪市場份額時，通常會受到石油價格的影響，故終場大阪期膠價儘管反彈，但漲幅有限；其中大阪交易所OSE橡膠3月期貨漲0.5%，報每公斤233.7日圓；新加坡交易所SICOM橡膠11月期貨跌0.1%，報每公斤139.60美分；上海交易所SHFE橡膠1月期貨，適逢中國黃金周連續假期休市。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周三芝加哥穀物期貨多收黑，其中大豆期貨小幅上漲，因美元下跌一度使油籽價格上漲近1%，隨後避險情緒將價格推回開盤水平，小麥價格下跌，玉米價格受到擠壓，分析師指出美國農業市場的季節性觸底形態，市場等待收成和供應的最新數據，終場12月小麥跌8.5美分，12月玉米跌1.5美分，11月大豆漲0.25美分，10月黃豆油跌1.02美分，10月黃豆粉漲5.5美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-需求擔憂，周三ICE棉花期貨連2日下跌；由於中國從巴西購買大量棉花，加劇美棉價格負面影響，加上油價與穀物市場皆下跌，令期棉下挫；終場ICE美國交易所2號棉花12月棉跌0.48%，報每磅87.01美分。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-需求疲軟，鐵礦石連3跌；因最大消費國中國，適逢中秋國慶連續假期，中國市場於9月29日至10月6日連續假期休市，影響需求明顯下滑，加上，投資者仍對中國房地產市場持續面臨的挑戰感到悲觀，以及中國鋼鐵減產限令迫在眉睫，需求前景擔憂加劇，致新加坡鐵礦石期貨價格下跌。終場周三新加坡交易所58%鐵礦石近月持平，報每噸104.36美元；62%鐵礦石近月跌0.81%，報每噸118.05美元。(呂方維整理)

(商品行情網)