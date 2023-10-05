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曼谷槍擊案泰王派人探望大陸傷患 官方將採取控槍等預防性措施

  • 中時即時 李文輝
泰國曼谷知名購物中心暹羅百麗宮槍擊案。（資料照片/美聯社）
泰國曼谷知名購物中心暹羅百麗宮槍擊案。（資料照片/美聯社）

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「中國駐泰國大使館」微信公眾號5日消息，泰國國王瓦吉拉隆功、王后蘇堤達10月4日上午派代表到朱拉隆功醫院慰問在槍擊事件中受傷的中國公民，並贈送鮮花及慰問品。正在醫院看望傷者的中國駐泰國大使韓志強接待國王王后代表。表達中方願和泰方一道採取更加有力措施，確保中國公民在泰安全。對方表示，瓦吉拉隆功國王和蘇堤達王后對在事件中不幸遇難的中國公民表示哀悼，對遇難者家屬及受傷中國公民表示慰問，希望傷者早日康復。

韓志強請對方向國王、王后轉達中方及遇難人員家屬和傷者的感謝，表示槍擊案是一起令人痛心的悲劇，國王、王后陛下的關心和泰國政府的善後努力讓人感到溫暖。中方願和泰方一道採取更加有力措施，確保中國公民在泰安全。 新華社報導，在泰國曼谷市中心知名商場暹羅百麗宮發生槍擊事件後，泰國總理賽塔4日在案發商場宣布，泰國政府將採取控槍等預防性措施，以避免類似事件再次發生。他同時對槍擊事件遇難者表示哀悼。 泰國警方4日表示，已對一名未成年嫌疑人提出包括蓄意謀殺在內的5項指控，並將該嫌疑人押送至少年法庭，在專業評估與治療之後，依照法定程序調查。 泰國外交部、國家旅遊局、國家員警總署4日召開聯合發布會，表示將加大公共場所及旅遊景點安保力度，培訓安保人員，為民眾提供心理健康疏導服務，審查槍支銷售等相關法規。 此外，泰國國家旅遊局等部門還將採取多種措施，盡快恢復泰國民眾和外國遊客對泰國旅遊業的信心。 泰國警方3日說，當天16時20分左右，暹羅百麗宮商場發生槍擊事件，造成緬甸籍與中國籍2人死亡、5人受傷，一名未成年嫌疑人被捕。中國駐泰國大使館當晚證實，在這起槍擊事件中，一名中國公民不幸遇難，另有一名中國公民受傷。

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