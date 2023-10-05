獸醫研究所狂犬病抗體專業檢測 服務民眾犬貓國際移動

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狂犬病為重要人畜共通傳染病，每年全球約5至6萬人感染死亡，其中99％的病例來自感染犬隻傳播，因此國際上一般要求犬貓國際移動需完成狂犬病疫苗注射，且免疫後犬貓血清中狂犬病抗體力價經檢測須符合世界動物衛生組織（WOAH）標準。我國自2013年發生鼬獾狂犬病疫情而再次淪為疫區，國內民眾如欲進行犬貓國際移動均需符合檢疫條件。

然過去我國並未有國際認證之狂犬病抗體檢驗實驗室，民眾如需該項服務需將犬貓血清寄送國外實驗室進行相關檢測，既耗時且所費不貲。農業部獸醫研究所為便利國內民眾，特與法國WHO／WOAH／歐盟狂犬病參考實驗室學習並建立抗體檢測技術，且於取得認證後對外開放服務，至今動物目的地國家達39國，累計收件檢測數達2,714件。

獸醫所說明，自2013年我國發生鼬獾狂犬病，2014年即向位於法國南錫之狂犬病及野生動物實驗室學習狂犬病中和抗體螢光檢測技術（FAVN）並建立檢測程序。獸醫所105年參加歐盟Council Decision2000／258／EC之對進入歐盟之犬／貓／雪貂狂犬病抗體檢測之實驗室能力試驗，該能力試驗是目前全球最具規模且具認證效益之狂犬病中和抗體檢測能力試驗，最後通過測試並於2017年2月取得歐盟認證資格。同年9月獸醫所正式對外提供犬貓國際移動之狂犬病中和抗體檢測服務，嘉惠有此需求之國人。

獸醫所強調，由於日本官方對於狂犬病血清學檢測實驗室具有嚴謹之檢測品質要求，為替擬攜帶犬貓進入日本之民眾服務，該所2019年3月向日本官方提出檢測機構認可申請，於2022年10月獲日本農林水產省認可為犬貓輸入之狂犬病抗體檢測機構；目前獸醫所為亞洲地區唯一獲日本官方認可之國外機構。