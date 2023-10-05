《美股》消息面：民間就業增長意外弱；美汽油需求急凍 油價崩跌

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：

●美國人力資源服務機構ADP公布，9月民間就業增加8.9萬人，遠低於8月份的增加18萬人和市場預期的增加15萬人，並創下2021年1月以來最小增幅，

●美國供應管理協會（ISM）公布，9月非製造業指數為53.6，低於8月份的54.5，符合市場預期。標普全球公布，美國9月服務業採購經理人指數（PMI）終值為50.1，略低於市場預期和初值（均為50.2）。綜合PMI終值為50.2，略高於市場預期和初值（均為50.1）。

●美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存減少222.4萬桶，超出市場預期的減少44.6萬桶。上周汽油庫存增加648.1萬桶，遠超出市場預期的增加16.1萬桶。餾分油庫存減少126.9萬桶，超出市場預期的減少33.3萬桶。上周原油進口量減少195.8萬桶/日。煉廠產能利用率下滑2.2個百分點。

●美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，本周30年期固定抵押貸款平均利率升至7.53%，連漲第4周，並創下2000年11月以來新高。上周抵押貸款申請指數大跌6%，較前一周的下跌1.3%加速放緩。

●最新發布的就業數據意外疲弱，使聯準會可能再度升息的預期降溫，周三美元與美國公債殖利率同步回落。美元指數尾盤跌0.3%，報106.69，盤中一度跌0.46%，報106.509。尾盤日圓兌美元匯率幾近持平，報149.04兌一美元，盤中一度上揚0.19%，報148.74兌一美元。周二日圓兌美元一度貶破150重要防線，隨後又急速拉升，引發日本當局已經進場支撐日圓的臆測。

在倫敦早盤，美國10年期公債殖利率一度觸及4.884%，再創16年新高，30年期債息收益率更漲破5%，為2007年8月來首見。在紐約市場，美國10年期債息回落8個基點，報4.716%。30年期債息回落8.6個基點，報4.851%。對利率更敏感的2年期債息大跌10.7個基點，報5.041%。

●雖然美元回落，且沙烏地阿拉伯和俄羅斯的額外減產計畫將持續到12月，但美國汽油需求放緩加劇了對原油需求減弱的擔憂，周三紐約11月期油重挫5.61%，收在每桶84.22美元，創下8月底以來新低。倫敦布蘭特期油重挫5.62%，收在每桶85.81美元。

●周三紐約期金連跌第8個天，收跌6.7美元或0.36%，報每盎司1834.8美元，盤中最低跌至1831.6美元。分析師表示，雖然美元回落有利金價走勢，但金價技術面疲弱，承接力道薄弱。