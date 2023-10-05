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《國際金融》大宗商品疲弱 歐股收市連3黑

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】受到大宗商品相關股票以及零售股下跌的影響，歐股週三收低，為連續第三個交易日的下跌；此外歐洲和美國債券殖利率在此前觸及多年高位之後，目前稍作休息。

周三泛歐Stoxx 600指數收盤跌0.62點或0.14%，為440.08點，並觸及近六個月新低。

由於對需求的擔憂，油價每桶跌了超過3美元，造成能源股跌2.1%，為近三個月來最大單日跌幅。

受到金屬價格下跌影響，礦業股跌0.9%。

消費者面臨高物價衝擊，零售股跌1.7%，來到近四個月最低水準。

銀行股下跌0.38%。分析師說，銀行股在利率上升時受益；但是現在看到貸款需求放緩，影響到銀行股表現。

最近全球股市出現拋售潮，主要是聯準會官員的強硬立場，和美國強勁經濟數據，讓人們確信利率將在更長時間維持在高位，進而推高債券殖利率。

一項數據顯示，隨著九月需求降低以及消費者抑制支出，歐元區第三季經濟可能會出現萎縮。

英國政府提議禁止年輕世代購買香菸，可能為全世界最嚴格的禁菸規定。英美菸草(British American Tobacco)和帝國菸草(Imperial Brands)分別跌1.7%和2.8%。

瑞士製藥商諾華(Novartis)宣佈，已完成仿製藥和生物仿製藥子公司Sandoz的分拆，隨後股價上漲1.8%。

英國最大超市特易購(Tesco)大漲4.3%；隨著價格的和緩，消費者搶購低價優惠產品，讓該公司上調今年獲利預期。

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