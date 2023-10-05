指標案紛紛登場！房市「贏家通吃」的現象越明顯

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今（5）日最新市調顯示，最近指標大案紛紛趁著「928檔期」登場，推案旺季來臨，不過台北市市況仍相對冷靜，北台灣都會區總體來看，呈現「贏家通吃」現象！即指標案吸走區域來人及買氣，衝擊周邊建案銷況。

今天住展雜誌公布最新的9月份「住展風向球」，單月分數46.5分，分數較8月（43分）增加3.5分，對應燈號依然為綠燈，已「連十綠」。

風向球六大構成項目呈現「三升、三平」，其中預售屋推案量、新成屋戶數、來客組數分數上升，待售建案個數、議價率、成交組數分數持平。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，以傳統旺季標準來看，928檔初期，北台灣整體市況表現普通，直接原因包括雙北市區新案開價續攀高、總價門檻過高讓買方縮手，將目光轉往相對低價區，間接原因則有9月下旬遇周末補班、連假出國潮等。

成采錡指出，邁入傳統旺季928檔期，9月預售屋推案量約800億元，供給量與去年同期相當。

大台北單一案量逾15億元以上的指標案，有台北市-松山「勤美璞真-城仰」、萬華「漢寶西門綻」；新北市-三重「惠大國際科技總部」、新莊「嘉學.」及「蒲陽富都心」等，淡水則有「萬企君品-厚德區」、「佳瑞向上」、「伊豆莊園」等案公開。

桃竹地區預售屋單一案量逾15億元以上的指標案，為桃園市龜山「鴻築玥」及「富宇天玥」、大園「璟都未來城」、楊梅「月沐青2」；新竹縣-竹北「椰林大於」及「鴻磬」、新豐「遠傳丰景」等案。

指標建案進場下，9月完工釋出的新成屋戶數逼近700戶，使構項分數來到近一年高點，單一案量逾15億元以上的指標建案有基隆市-安樂「幸大新東區」、新北市-板橋「君麟」、泰山「鵬程豐翠」等。

在最具指標最自然的來客組數方面，統計顯示，9月平均約為25組／周，月增6.38％。

至於成交組數方面，9月平均約2.3組／周，月減8％。