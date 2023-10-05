雷虎、虎科大成立聯合研發中心 發表TF500定翼型無人機

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雷虎科技（8033）董事長陳冠如，及國立虎尾科技大學（簡稱虎科大）校長張信良，4日在虎科大共同簽署協議，宣布正式成立「雷虎-國立虎尾科技大學聯合研發中心」，並發表雷虎科技與虎科大合作開發雷虎TF500定翼無人機，搶攻國防產業及發展下一代航太複合材料，成為我國第一個專門以無人機為主軸的國立大學產學聯合研發中心。

此外，雙方除共同培養無人機專業人才外，還計畫與盟國如北約，展開無人機開發及銷售的合作。這一跨國合作有望加速無人機技術的發展和應用，推動台灣無人機市場邁向國際。

雷虎表示，為響應政府「國機國造」、「國防自主」政策，公司目前已取得政府「軍用商規」微型無人機主導廠商資格，且原型機已於8月測試通過；雷虎T-400中長程無人直升機，已獲得經濟部「航太鍛造技術及軍民通用無人機能量籌建計劃」審議通過，將於2024年開始試飛。

因此，雷虎將全面投入與虎科大的聯合研發中心運作，搭配國內重量級無人載具的專業教授及博碩士人才，及專業場地與設備等，以發展我國國防需要各式輕量化複合材料的中小型、中大型固定翼無人機，初期投入至少新台幣3,000萬元。

根據合作協議，雷虎與虎科大，雙方將共同致力於推動台灣國內無人機產業的發展，包括各類無人載具技術研發、無人機售後服務、無人機維修保養人才培訓、飛手培訓、國防產業無人機需求趨勢研發，及合作複合材料等多個領域。

虎科大前身為國立雲林工專，一直以來都是台灣培養飛機航太設計生產維修專業人才的搖籃，這使得這一合作計畫，具有巨大的潛力。雙方合作重點在定翼型無人機領域，致力於開發更高性能、多功能且輕量化的無人機，以滿足國防及航太市場不斷增長的需求。