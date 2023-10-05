超越疫情前水準 近3年零售業營業額平均成長3.6％

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零售業營業額為反映民間消費之重要指標，近年來因疫情實施社交距離、居家隔離等措施，使零售業營收起起伏伏，惟在業者積極轉型及促銷下，2022年零售業營收規模突破4.2兆元，創歷年新高，近3年平均成長3.6％，優於疫情前3年平均之2.1％。今年上半年營業額2.2兆元，創歷年同期新高，年增9.0％，預期全年將可望站穩4.5兆元，續創新高。

若以銷售管道區分，零售業多以經營實體店面為主，實體店面營業額占整體零售業營業額達8成5以上，然在疫情期間，因管制措施減少實體面對面接觸時間，致2020至2022年僅平均成長2.0％，低於整體（3.6％）；同期間，網路銷售受惠實施隔離措施及電商滲透率提升下，2021年營收規模突破4千億元，2022年為4,930億元，2020至2022年平均成長19.7％，優於整體零售業3.6％，且大幅領先實體店面2.0％。隨今年上半年全面解封，人潮湧入，加上低基期因素，實體店面營業額年增率大幅提升至10.0％，為有統計數據以來最大增幅，網路銷售則在高基期下，增幅明顯趨緩至1.1％。

就零售業各業別觀察，除了非店面零售業以網路為主要銷售管道外，其餘各業皆以實體店面為主，疫情爆發後，各業實體營收增幅不若網路銷售，甚或轉呈負成長，致2022年實體營收占比較2019年下滑1.1～8.1個百分點，2023年上半年隨管制措施全面鬆綁，人潮逐步回到實體店面，各業實體營收增幅多高於網路銷售，致實體營收占比多呈上升態勢，但與2019年相比，各業均未回到疫情爆發前之比重，顯示雖有部分消費者回到實體店面購物，但網路已成消費者平時購物之重要管道之一。

若再觀察各業網路銷售情況，2020至2022年各業網路銷售多呈二位數高速成長，2023年上半年網路銷售營收規模續創有統計數據以來同期新高，惟在高基期影響下，增幅收斂至1.1％。隨消費者重新回歸實體購物，部分行業網路銷售增幅顯著縮小，其中綜合商品零售業、布疋及服飾品零售業、家用器具及用品零售業則受惠業者持續擴大網路販售品項，推出各式優惠活動，網路銷售營收規模續創新高，分別年增8.5％、15.2％、7.7％；而資通訊及家電設備零售業則受消費型電子產品買氣偏弱影響，致實體與網路銷售營收均呈年減趨勢；其餘業別在民眾外出消費頻率增加下，網路與實體銷售呈一消一長態勢。