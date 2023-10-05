前往主要內容
工商時報LOGO

美商務部長：華為晶片上取得突破令人不安 需要動用更多手段

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，有關華為在晶片上取得突破的報導極其令人不安，強調需要動用不同的工具來實施出口管制。其中，雷蒙多提及限制法。該法將擴大商務部權力，令其得以審查和阻止構成國家安全風險的訊息和技術交易。

雷蒙多上月在國會聽證會上表示，對華為在其訪中期間發表新機的做法感到不安，但沒有證據表明中國可以量產這款新機中搭載的先進晶片。

現時，商務部正對搭載先進7奈米晶片的華為智慧手機展開調查，但雷蒙多拒絕透露相關進展。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 10月除息旺季 10檔債券ETF年化配息率逾5％

  2. 小犬90度大轉彎 全台侵襲機率曝 10縣巿明有望放颱風假

  3. 美債息續創高、麥卡錫遭罷免 道瓊跳水430點

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。