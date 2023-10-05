美商務部長：華為晶片上取得突破令人不安 需要動用更多手段

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美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，有關華為在晶片上取得突破的報導極其令人不安，強調需要動用不同的工具來實施出口管制。其中，雷蒙多提及限制法。該法將擴大商務部權力，令其得以審查和阻止構成國家安全風險的訊息和技術交易。

雷蒙多上月在國會聽證會上表示，對華為在其訪中期間發表新機的做法感到不安，但沒有證據表明中國可以量產這款新機中搭載的先進晶片。

現時，商務部正對搭載先進7奈米晶片的華為智慧手機展開調查，但雷蒙多拒絕透露相關進展。