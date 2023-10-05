《國際社會》星國想要買4輪汽車前 得先備齊這個數搶證先

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】新加坡地狹人稠，人口密度位居全球前幾名，故想在當地買輛汽車來開，也不是說想要買就馬上可以買，除了要先申請許可證以外，而且車主的口袋要很深才行。

路透社指出，要在星國躋身為有車階級者，首先，要先標到合格的買車證明。拿到這張擁車證（COE）的代價，目前需要斥資10.6萬美元，相當於可在美國購買4輛豐田Camry Hybrid油電車的價格。

從2020年開始，歷經約3年的新冠病毒肆虐，好不容易到了疫後的現在，沒想到全球通貨大幅膨脹下，變成萬物齊漲。新加坡也無法置身於事外，故要在當地開車就要付出比疫前更多的代價。

這個有花園城市之稱的國家，早在1990年就推出了這種10年期的COE制度，希望能藉此抑制當地車輛數目。根據測試，有著590萬人口的新加坡，開車不用1小時就可以從南邊到北邊，或者從東到西。

因這項投標先買擁車證的規定，使得在新加坡買車的成本是全世界最高的。以4日來說，大型車輛的1張COE已比2020年要多出4倍以上，高達146,002新加坡幣，約106,376.68美元。

包括擁車證、掛牌費以及必繳賦稅等在內，買一輛普通的豐田Camry Hybrid油電車，目前在新加坡要花251,388新幣，約183,000美元，而美國只要28,855美元，成本約是美國的6倍多。

疫情剛開始的2020年，新加坡開車民眾變少，COE價格大幅降至3萬新幣左右。不過，疫後經濟活動回溫下，汽車購買數量也跟著增加。目前，在星國路上跑的車輛，最多應在95萬輛上下。

新加坡政府發放擁車證，是依照有多少報廢註銷的車輛而定。儘管如此，絕大多數的星國家庭是沒有能力去買車的，因為這些家庭一年的薪資收入在121,188新加坡幣左右。