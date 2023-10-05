日幣走弱、雙邊友好，台灣味洪瑞珍、連珍、蜷尾家攻日好時機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近幾年，台日感情日益加溫，兩地從人民、飲食、文化、運動等，都有更深層的交流，加上日幣走弱的利多因素，不少「台灣味」走進日本大街小巷，不只眾所皆知的珍珠奶茶、鳳梨酥，還有不少台灣品牌也在日本站穩腳步，成功擄獲日本人的心。

一蘭拉麵、 SUKIYA、八月堂可頌，到近期的挽肉と米，每當有日本知名連鎖餐廳、品牌來台展店，總是能掀起一波熱潮，但如今出現反轉，不少台灣業者悄悄吹起反攻號角，進軍更遼闊的東洋市場。

洪瑞珍〉招牌三明治大受歡迎，研發芝麻、花生口味

坐落在新宿高田馬場的一角，斗大的三明治招牌格外吸睛，這是洪瑞珍在日本的第一家分店，自4月中下旬插旗東京以來，每天可售出超過700顆三明治，不僅招牌的滿漢三明治大受歡迎，還能在櫃上看到日本獨有的芝麻、花生口味。

洪瑞珍日本代表取締役黃哲誠回憶，團隊原先對進軍日本有些猶豫，但去年參加文化總會TaiwanPlus活動試水溫時大受好評，就算其中一天遭逢颱風、大雨，仍賣出1000多顆！他大吃一驚，決定加快時程，最終在今年4月26日，開設日本首家分店。

談到為何赴日發展？黃哲誠不諱言，在台日友好的氛圍下，日本民眾對台灣品牌的接受度相當高，只要是台灣來的產品，都能迅速吸引日本人目光。

當前另一個優勢，是日幣持續走弱，過去若要花1000萬日幣添購設備，可能要準備近300萬的新台幣，如今僅要200萬出頭即可，還能把剩餘的資金，做額外的運用。

蜷尾家〉日賣逾千支冰淇淋，在地乳製品質量更佳

台南起家的蜷尾家冰淇淋，是較早進軍日本的台灣業者，創辦人李豫認為，日本是一塊更遼闊的市場，過去台灣人講求CP值，吃東西第一個關注的是價位，以冰淇淋來說，他認為台灣市場售價上限就是100元到150元新台幣，反觀日本重視「職人精神」，「只要商品夠好，有達到心目中的價值，他們就願意埋單。」這樣的氛圍，對講求高品質的業者來說相對友善。

此外，日本的食材特別是乳製品質量更佳，台灣的蛋糕、甜點、冰淇淋、珍奶，進到日本有更棒的品質跟口感。他都大方地告訴每一個人「日本的蜷尾家更好吃」，不要說口感跟味道，光是製作的當下，就會感到非常的興奮。

當然，每個企業都希望規模愈來龐大，李豫認為當前亞洲第一大城市還是東京，只要能在日本特別是東京都站穩腳步，更有利放眼歐美。

如今疫情落幕，在眾多利多條件下，相信有不少廠商對赴日躍躍欲試，黃哲誠建議，有意願的業者，或許可多參加類似台灣祭、台灣展的活動，看看日本人的接受度。

連珍〉日本不產芋頭，芋泥大福驚豔味蕾

從基隆發跡的百年老店連珍糕餅，現階段也分別在東京日本橋、高田馬場開設兩家分店，在日本打開知名度。

連珍日本代表取締役程家旭指出，日本現階段舉辦不少台灣祭活動，主辦單位會把台灣品牌統一帶到日本展出，這是很重要的一個機會，以連珍為例，他們的商品以芋泥、芋頭為主，而日本並未生產芋頭，利用這樣機會，就可以看看日本人的反應，也可以和大家現場交流，藉由這些意見來調整口味。

目前，連珍的芋泥球不但在日本熱銷，程家旭還研發不少因應當地民情的商品，如芋泥大福、芋泥泡芙，用多元手法搶得更多商機。

程家旭認為，有很多商品在日本已趨近飽和，像是珍珠奶茶，若要成功必須有「獨特性」，既然日本沒有芋頭，這剛好又是自己家族最強的項目，就是很好的契機。

到一個新的領域，能有當地人帶路，也會事半功倍。李豫就提到，蜷尾家有日本代理商，協助處理複雜的法規，若是不依靠日本人單打獨鬥，整個腳步就會慢很多拍。

法規、知名度，日本展店滿滿課題

當然要在日本展店，各面向都有不小的難題，特別是遇到嚴格的日本法規，與態度嚴謹的日本人，很多地方都有「眉角」；黃哲誠坦言，洪瑞珍進到日本首要課題，就是如何提升知名度，畢竟，洪瑞珍在日本不像在台灣有人氣，因此，店面就設置很大的三明治招牌，標榜「台灣第一的三明治」，吸引日本民眾的眼球。

連珍則採取不同的策略，程家旭坦言，因為知名度不高，他們一開始採用的策略，就是與百貨公司合作，利用「快閃店」的模式曝光。

另一個困難，則是面對日本更嚴謹的法規，黃哲誠透露，原先經營團隊希望將台灣的包裝跟包材，原汁原味運到日本，但審核過程耗費許多時間，加上日本政策有意保護自己的工業，最後乾脆全數採用日本原產地商品，但製作與調醬的方式，都跟台灣完全一樣。

程家旭則點出，由於日本本身沒有產芋頭，所有生芋頭都必須由台灣進口，但過去沒有人有類似經驗，一切只能摸著石頭過河。

特別是芋頭為農產品，檢驗過程非常嚴苛，每顆芋頭用藥比例無法一致，常出現一顆超標，導致整箱全部被銷毀的情形，「光是芋頭進到日本這件事，前後就花了超過半年的時間。」程家旭苦笑著說。

近年來，台灣人力短缺、年齡結構老化等問題，李豫不諱言日本也有類似狀況，人力的訓練和溝通，一直他們在日本最大的難題。

特別是日本年輕世代，跟老一輩想法有不小落差，很多人都有自己的想法，更有不少人不願意扛責任，優秀的正職人員非常難找。

品牌站穩腳步，下一步深根市場

在日本站穩腳步，各品牌的方向不一，有人希望繼續深耕日本市場，有品牌則有更大目標，期許將日本做為跳板，往歐美邁進。

李豫說自己有更大的野心，很多人問蜷尾家為何不在台北跟台中開分店？但自己就想去更遠地方闖闖，像是近期就到巴黎設快閃店，計畫進軍歐洲市場。

黃哲誠坦言，如果是一個陌生的產品，要進到日本百貨、超市設櫃，甚至找一個好的銷售點，一開始會非常困難，自己的目標是希望打進超市這塊領域，讓三明治成為普遍、日常的商品。

程家旭坦言，台灣的規模跟市場就是如此，不可能永遠只局限在一個地方，目前正積極拓展通路，希望上到更多百貨、超市，甚至便利商店的架上販賣。分店開多了，整個管理成本也會提高，能有更多通路，就可以藉由別人的力量，讓更多人知道傳統的老味道。

文／陳思豪

【本文摘自遠見雜誌10月號；更多文章請上遠見雜誌官網】