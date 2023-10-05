甲辰龍年琉園最新力作「生生系列」，以多重維度探究龍的本質

每12年為一週期，明年即將迎來漢文化中最重要的生肖龍年，而這也是台灣琉璃精品tittot琉園品牌創立的30週年，意義格外重大。為此，tittot琉園設計師陳俊維以「生生－永恆的循環」為主題，發表全新生肖龍系列創作，期待在深入研究龍文化的多元含義中，看見龍的本質。

2024甲辰龍年是tittot琉園的創作路上，歷經的第三輪龍年。一路走來，tittot琉園在設計上不僅更加多元，也充分融合了東方及西方不同的創意靈感，打造出別具一格的作品。今年，透過對龍的深入研究，將龍的軌跡從抽象到具象、從觀念到民俗，貫通著東方哲學中循環不息的核心真理。而設計師陳俊維更加入了西方幾何學中，無限循環的「莫比烏斯環」為形體靈感，一層層傳遞龍在文化中不同維度的本質，從龍的哲理、地位、神力和祝福，以四個主題展現龍的恢弘格局！

龍的哲理

漢民族常自稱為「龍的傳人」，龍在文化中與人們最貼近的精神，自然是「祥瑞」的象徵；從地名到節慶活動，龍的身影遍佈於各角落。往上探索，是「尊榮」的代表，人們崇拜其操控氣象的力量，以此為寄託。若深入文化核心，龍是與天地萬物聯繫的能量，更是整個文化和傳承的載體。

作為「生生系列」代表作，tittot琉園不同於以往只表現龍的尊榮和神力，反而是更深入研究龍在整個漢文化中最核心的精神：一種與萬物融合，乘載著宇宙運行道理的具象化概念。因此，設計師陳俊維以龍工藝中最具象徵性的「龍柱」為靈感，透過最直觀地將上下龍柱相接成環，兩隻龍彼此頭尾對立，形成生生不息的二元循環，打造彰顯與內斂並具的當代中國龍藝術品《寰宇》。

日本有句諺語：「琉璃和玻璃，見光都生輝」，意思是指有才能的人在哪都能夠出人頭地。琉璃材質的本質就是與光的互動，因此以虛圈的龍柱為太虛，中央實心的球體為創始之初的《寰宇》，除了傳達一消一長間構築世界輪廓的哲思，更蘊含著對藏家的讚美頌揚。但為了打造乾坤概念的循環雙龍，並顧慮到「全圓」的平衡，以及繁複翻模、二個半圓接口處的圖形延伸等，在在都是原型師大顯身手之處，也因此單單原型雕塑就耗時二個多月，更遑論後續的燒製與冷工。整體平衡、大器、代表生生不息的《寰宇》，特別適合陳列在大廳中央，彷彿能帶動氣的運行，提昇空間中的正能量，更是傳家之作的上上之選。

龍的地位

東亞建築中用於表彰建築等級的特殊裝飾結構──「雀替」，也是「生生系列」的靈感來源。「雀替」位於豎柱和橫樑的交叉處，除了加強結構外，也常有著華麗的神獸雕飾以彰顯主人的地位。雀替如展翅的輪廓外型，讓tittot琉園設計師陳俊維感到截然不同的生命力，於是，受雀替所啟發，結合著擎天卷雲和飛龍的《大作》就此誕生。

「擎天雲柱、靈動的卷雲、霸氣的龍」是作品《大作》的三大構圖，然而以琉璃脫蠟鑄造一體成形的燒製下，如何創造如水氣般充滿生命力的霧白柱體、在雲霧中穿梭且精準填色的神龍，以及藍白交錯卷雲的複雜結構等三種不同層次，可見其工藝高度與設計巧思。設計師陳俊維表示，在創作時，作品能獲性格外顯的藏家喜愛；為與其地位、氣場相得益彰，在造型上，特別加強龍尾的上揚角度與龍頭蓬鬆的鬃毛，使其更顯霸氣。

龍的神力

同樣以「莫比烏斯環」緞帶似的扭轉結構為靈感來源，形塑表現龍的奔騰體態，打造出有著當代美學靈動美感的作品《扶搖》。tittot琉園設計師陳俊維說，他不希望只在XY軸的平面上呈現扭轉的曲線，更要把深度（即Z軸）的變化考量進去。所以特別為此件作品繪製不同視角的圖面，並和原型師反覆溝通龍身扭轉方向與曲度，最後才抓出最終的成果，為一件適合多角度觀賞的作品。

《扶搖》作品中青龍懷抱的「龍珠」，是漢文化中龍重要的形象之一，象徵著神力，可帶來降雨滋潤萬物，也可以讓龍自由變身。作品以此象徵人的才華無限，便能展現非凡的魅力，正面下方可看到龍腳踩著雲紋，是期許藏家或受禮贈者，能平步青雲之美意！

龍的祝福

龍在漢文化中是最具代表性的神獸，象徵著吉祥與力量，也是古代皇權的神聖標誌。在作品《元首》中，不僅將龍與「元寶」（中國古代貨幣）相結合，更以龍頭象徵領袖，期許能帶領眾人追尋繁榮和富裕的道路。

除了讓龍成為元寶輪廓的一部分外，也可看到原型師透過陰陽雕佈局的巧思，讓龍身從實轉虛再轉實，就像乾坤不斷循環一樣，讓財寶也藉此生生不息、源源不絕！造型上，特別以傳統石獅常見的卷型鬃毛結合到作品中，讓鬃毛看起來就像一串串的錢幣，更顯喜氣。作品中間的中空，更可作為趣味的聚寶盆巧思。

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作者／Tatler Taiwan

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