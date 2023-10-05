白易弘｜短線內需防禦操作 留意2族群

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4日加權指數下跌 180.96 點(-1.10%) 收 16,273.38 點，成交金額 2,382.38 億元。加權指數盤面無主流族群，僅零星個股擁題材收在平盤之上，AI族群漲跌互見，內需重電族群則強於大盤，華城(1519)、亞力(1514)皆收紅棒。

技術線型，從日K圖形來看，加權指數日K收量縮黑棒留下影線，MACD負值擴散整理時間拉長，月線下壓形成短期反壓區。但隨美股四大指數走揚，5日台股呈現帶量反彈行情。

選股方向，汽車零組件族群與重電族群：

東陽(1319)：

東陽8月自結合併稅前淨利4.27億元，年增57%，創歷史單月新高，前8月自結累計合併稅前淨利為23.54億元，年增29%，累計稅前 EPS 3.92元，年增23%，同創史上同期最高。第4季秋冬傳統旺季到來，全球汽車碰撞零件需求增加，預估營收有望進一步成長。

亞力(1514)：

台電持續釋出汰舊換新設備及強韌電網計畫商機，晶圓雙雄海外擴廠也採購變壓器及配電盤等重電設備，累計在手訂單突破百億元，未來二、三年訂單無虞。8月合併營收6.3億元，年增8.23％；前八月合併營收53.2億元，年增幅17.37％，雙雙創同期新高。

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。