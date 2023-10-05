李秉穎：高端應放重心推廣自造腸病毒71型疫苗

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校園接種公費流感疫苗卻傳出家長排斥高端。台大醫師李秉穎今天說，他認為拒打是種操作，仿單明載安全性與國外一致，他認為高端應放重心推廣自造腸病毒71型疫苗就好。

今年度公費流感疫苗2日起分2階段開打，首波開打對象包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員、孕婦、6個月內嬰兒的父母、托育人員、國小到高中學生、動物防疫人員等11類對象；11月1日起接種對象為50至64歲無高風險慢性病成人。

由於流感疫苗的疫苗品牌包括有賽諾菲、國光、台灣東洋、高端，但校園接種卻傳出學生家長排斥高端，寧可自費。ACIP召集人、台大醫院小兒感染科醫師李秉穎今天接受寶島聯播網節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻訪問時表示，拒打潮「就是一種操作」。

他提到最近與朋友聚餐，對方劈頭就問「聽說高端流感疫苗不安全，可以打嗎？」他則回，疫苗還沒開打就說不安全，明明仿單說明和國外疫苗的安全性一樣，並認為這是有一套劇本在進行，先在各群組放消息，造成大家不想打高端，就開始質疑為何不能選擇疫苗。

李秉穎指出，高端疫苗今年是第1次，進口原液後在台分裝，全球有幾十家流感疫苗廠商，除了有一些新世代流感疫苗免疫效果較好，優先用於長者之外，其他疫苗沒有明顯差別。

針對外界質疑為何高端首次進口流感疫苗，就能進入公費之列。李秉穎說，公開招標不能限制，頂多私下叫業者不要來。

不過，他也直言，其實買人家的疫苗來賣，這個做法利益很少，高端不要進疫苗就沒事了，應該集中火力在自行研發的腸病毒71型疫苗，推展到國外，讓台灣高端有名，這個疫苗應該是供不應求。