原住民孩子恐被迫上閩南語課，本土語言教育淪笑話？

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全國高中推行本土語言教育上路滿一年，近期竟傳出不少高校靠著挖角國中小同類教師等等急就章手法達成。同時由於老師難尋，恐讓原住民學生被迫去學閩南語，失去學「祖先的話」政策美意。這場尊重本土多元語言教育的革命，是否淪為空談？高中生又在當教育創新與教改的白老鼠？

教育部推動的《國家語言發展法》，111學年度起開始於高一正式實施課程，並列為「部定必修」2學分。不過，施行1年來，近期教師荒怪象愈來愈多！

有教育界工作者私下透露，因為本土多元語種老師難尋，有不少高中索性往在國中小任職的本土語言教師挖角，反正一堂課的鐘點費，只是從360元增加到420元，就能吸引大批長期陷入薪資停滯的老師們跳槽。

另外，還有學生被迫直播和其他校共學，只因為語種老師找不到。甚至還有原住民學生，因為該校苦尋不著超級珍貴的原住民語種老師，有可能因此被迫去上閩南語課或客語課，根本失去了當初讓學生學「祖先的話」政策美意。

究竟，這個打著實現落實文化平權、保護語言文化的教育政策，是否已淪入「為做而做」？困境有哪些？以下是國內教育界第一線面臨衝擊的人士說法。

師資不足，福利不佳

以閩南語為例，金門高中坦承，不少高中在缺乏準備時間，以備齊師資的情況下，只能申請延後一年施行，該校也屬於其中一員。

金門高中校長許自佑表示，金門高中是透過培育自己老師，來解決到外界找通過認證教師的師資不足問題。從編制內的國文老師、歷史老師及一位國文代課老師，共3人去參加課程取得認證。

許自佑指出，這個真的不容易，老師們都很努力。畢竟還是延後了一年，就知道政策理想和實際執行中間的距離。

全國高中教育產業公會更指出，不少國小及國中的閩南語教師近期因此被挖角到高中。這種離奇的搶才荒，也是因為新政策，各高中忙著找足老師才上演。

事實上，本土語言教育實際上有多難達成？《遠見》盤點教育界人士分析高中學校施行《國家語言發展法》內幕，彙整出以下3點困難點：

3大困難點政策難施行

1. 語種太多，培訓不足在缺乏準備時間，以備齊師資

就算是相對最普及的閩南語，因為有證照的師資總量就那些，要短期內大幅增加不容易。更別說原住民族有16族，語種多，師資更不足。客家話則因為區域不同，有腔調的問題與差異性。

在這樣的狀況下，聘用代理教師須達16堂課才得以開缺，然而許多小學校班級數少，校方只能聘請教學支援工作人員或鼓勵校內教師考照兼任，但目前人員供不應求、教師負擔重。

2. 證照專業門檻高，待遇卻沒吸引力

取得中高級證書的人，若非教師無教師證（或無取得教育學程資格），無法比照師資老師領的薪水，只有鐘點費。另外，學校教師也必需參加教育部辦理的5 天共 35 小時本土語言教師認證培訓研習，考試取得中高級以上認證，才能擔任該課程教師。但，目前通過率不到2成情況下，可謂門檻相當高。

3. 政策設計不佳，各校倉促應戰

依照規定，高中生在7月時才會調查要學習哪一種本土語言，只留給教務單位10多天時間去找老師。同時，教育部承諾只要學生有選填該語言，就得開課，實際上還是得有最少約12人才可能開班，根本是逼各校狗急跳牆。

新竹女中考慮採直播共學

到底現在該如何因應？有沒有相對好的方式？新竹女中校長林桂鳳指出，由於本土語言採用學生自由選擇，因此每年以及每個班的人數，會因為學生的選擇而有不同。若是沒有辦法聘請到有特定語種專長的老師時，會以直播共學的方式解決問題。

對於新竹女中可以順利的找齊師資開課，林桂鳳認為「全力配合政策」是唯一目標，也不諱言新竹算是都會區，相較於偏鄉人才資源比較豐富。

原住民小孩恐被迫學閩南語

立法委員謝衣鳳則認為，很多學校只能開閩南語和客語，會不會變得原住民小孩只能選閩南語和客語？明明許多原住民心中渴求的正是傳承祖先文化。這樣有何意義？

另外，母語是閩南語的學生，因選修閩南語的人太多，也可能只能去選客語，這些即將出現的亂象，只是突顯了因缺乏師資，無法學習想學的本土語言，也失去政策原意。

此外，透過線上遠距方式上課，解決師資問題，關鍵是當學生數在少數時，老師有辦法與每個學生互動，上課的成效還不錯，但當學生數較多時，學習的成效就略顯不彰。對遠距線上課程，就有學生反應，用Google Meet開課程，同學根本沒在聽，只是在做自己的事。

《國家語言發展法》也許立意良善，想要保護弱勢文化，但是實踐上能否讓每個小孩都能學到自己想學的語言？或是反而造成學習上的排擠？考量高中學程未來與大學銜接，誘發自學的能力而非填鴨，是不是有更好的方式？這些恐怕只能等教育部進一步思考改進。

文／胡華勝

【本文摘自遠見雜誌10月號；更多文章請上遠見雜誌官網】