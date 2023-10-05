10／5期貨市場掃描

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美股

最新數據顯示美國民間新增非農聘僱人數遠低於預期，帶動公債殖利率從16年高點拉回，美國四大指數應聲反彈，終場都收在最高點附近。

道瓊工業平均指數10月4日終場上漲0.39％（127.17點）、收33,129.55點。那斯達克指數上漲1.35％（176.54點）、收13,236.01點。標準普爾500指數上漲0.81％（34.3點）、收4,263.75點。費城半導體指數上漲1.43％（48.34點）、收3,424.92點。

根據人力資源服務公司ADPResearchInstitute與穆迪分析公司4日公佈的全美民間就業報告，9月民間非農業聘僱人數僅新增89,000人，遠低於道瓊社先前調查的經濟學家預估值160,000人以及8月上修值180,000人。這暗示就業市場可能不再那麼吃緊，給了聯準會（Fed）暫停升息的些許誘因。

不過，ADP報告較不牢靠、比其他就業數字更具波動性。美國即將在本週五（6日）公布眾所矚目的9月非農業就業報告。根據道瓊社調查，經濟學家預測9月非農就業人數將新增170,000人、低於8月的187,000人。

公債殖利率應聲拉回。CNBC報價顯示，紐約債市4日尾盤時，對Fed貨幣政策較敏感的美國2年期公債殖利率下挫9個基點至5.054％；10年期公債殖利率下挫將近7個基點至4.735％，稍早一度攀升至4.884％、創2007年以來新高；30年期公債殖利率也下挫7個基點至4.867％，稍早一度短暫突破5％、創2007年以來新高。（註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。）

消息傳來激勵美股走強。標普500十一大類股中，非必需消費品類股勁揚2％、成為領漲族群，通訊服務、科技類股緊追在後。

美股近來因殖利率直衝雲霄而走弱，標普500已瀕臨跌破200日移動平均線（目前在4,203點附近）。WealthspireAdvisors資深副總裁兼顧問OliverPursche表示，從技術性分析的觀點來看，美股大概有點遭到超賣。他說，人們終於意識到，利率會維持「更高更久」（higherforlonger），Fed短期內不太可能降息。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）11月原油期貨10月4日收盤下跌5.01美元或5.6％至每桶84.22美元，因美國汽油需求低迷的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油下跌5.11美元或5.6％至每桶85.81美元。

美國能源部10月4日公布的數據顯示，上周汽油庫存大增650萬桶至2.27億桶，增量遠超分析師平均預估的增加20萬桶。上周汽油日均需求較前一周的862萬桶減少至801萬桶，較去年同期的946萬桶減少145萬桶或15％。JPMorgan報告則稱，美國季節性汽油消費量創下22年來的新低。

美國9月ADP民間就業人數增加8.9萬人，創2021年初以來的最小增長，遜於預期的增加15.3萬人，以及前月的增加17.7萬人。9月份，休閒和酒店業就業增長，專業和商業服務、製造業、貿易和運輸業的就業人數下降。數據顯示，在通膨持續和借貸成本上升的情況下，一些雇主正在縮減招聘規模，勞動力市場進一步放緩。

石油輸出國組織（OPEC）秘書長阿爾蓋斯（HaithamAlGhais）表示，今年石油需求可望持續增長，預估將年增240萬桶/日。針對沙烏地阿拉伯削減百萬桶日產量，以及俄羅斯削減每天30萬桶出口量，阿爾蓋斯表示，這是兩國自願性的減產措施，可以視為是在市場不確定因素下的預防性措施。

阿爾蓋斯表示，長期石油需求仍將繼續增長，也因此石油市場需要持續不斷的投資，稱全球石油需求至2045年還將增長約25％，石油產業也需要高達14兆美元的投資。阿爾蓋斯表示，短中期來看，明年全球石油需求增長也將達到200萬桶/日以上，儘管全球市場仍然存在一些不確定因素，但今明兩年的石油需求仍然是較為樂觀的。

OPEC月報預估，2023年全球石油需求將年增240萬桶/日，2024年石油需求將年增225萬桶/日，需求增長主要來自經合組織（OECD）以外的國家，特別是中國、印度、中東以及其他亞洲國家的需求增長將最為明顯。8月份，OPEC原油日產量增加11萬桶至2,745萬桶，主要受到伊朗與奈及利亞日產量分別增加14萬桶與10萬桶的影響，沙國日產量則是減少9萬桶。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨10月4日上漲，小麥與玉米則是下跌，有跡象顯示船隻能夠穿越黑海在烏克蘭港口接載穀物。12月玉米期貨收盤下跌0.3％至每英斗4.86美元，12月小麥下跌1.5％至每英斗5.60美元，11月黃豆上漲0.02％至每英斗12.73美元。美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨10月4日下跌0.5％至每磅87.01美分，10月粗糖期貨上漲1％至每磅25.93美分。

歐盟執委會10月3日公布的數據顯示，截至10月1日，自7月起的歐盟2023/24年度小麥出口量累計為7,389,060公噸，較上年同期的9,770,979公噸減少24％。大麥出口量累計為1,894,406公噸，較上年同期的2,370,842公噸減少20％。玉米出口量累計為297,358公噸，較上年同期的368,076公噸減少19％。2022/23年度，歐盟小麥出口量年增12.6％至3,142.5萬噸。截至10月1日，歐盟2023/24年度小麥進口量累計為2,005,005公噸，較上年同期的1,316,182公噸增加52％。大麥進口量累計為679,146公噸，較上年同期的468,110公噸增加45％。玉米進口量累計為4,216,341公噸，較上年同期的7,392,747公噸減少43％。2022/23年度，歐盟小麥進口量年增260％至923.7萬噸，主要因為受旱導致產量減少的影響。

截至10月1日，歐盟2023/24年度小麥前五大出口市場分別為摩洛哥（1,381,900公噸）、奈及利亞（761,463公噸）、南非（522,507公噸）、阿爾及利亞（503,341公噸）與韓國（448,742公噸），佔比分別為18.7％、10.3％、7.1％、6.8％、6.1％。前五大玉米出口市場分別為英國（124,706公噸）、韓國（49,934公噸）、瑞士（35,124公噸）、肯亞（31,064公噸）與埃及（29,853公噸），佔比分別為41.9％、16.8％、11.8％、10.4％、10.0％。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨10月4日收盤下跌6.7美元或0.4％至每盎司1,834.8美元，續創7個月來新低，因擔憂高利率持續的影響；美元指數下跌0.3％，12月白銀期貨下跌1.1％至每盎司21.146美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨下跌0.6％至每盎司874.2美元，12月鈀金期貨下跌1.8％至每盎司1,172美元。

期貨經紀商RJOFutures資深市場策略師哈伯科恩（BobHaberkorn）表示，只要聯準會繼續維持現有的利率水平，金價就會持續承壓。瑞銀集團（UBS）最新報告則是將年底黃金目標價的預估下調100美元至每盎司1,850美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）4日黃金持有量減少1.73公噸至873.35公噸，創下2019年8月以來新低。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量增加196.3公噸至13,940.41公噸。

安本標準投資管理（AberdeenStandardInvestment）ETF投資策略總監明特爾（RobertMinter）報告表示，美元指數創下10個月來新高，以及美國十年公債殖利率創下16年來新高，對整體商品市場都造成壓力。

不過，報告認為，投資者低估了商品市場日益嚴重的供需失衡，這對全球經濟造成了影響，也將使得通膨持續走高。在這種環境下，聯準會不太可能讓通膨率回到2％的目標，而黃金仍然是一種有吸引力的資產，因為通膨環境將使實質利率保持在較低水平。

報告表示，推動通膨的不是經濟的需求面，而是多年來對基本商品生產的投資不足，推動了目前的價格上漲。報告指出，雖然近幾個月有所改善，但LME金屬庫存仍接近數十年來的最低水準，而隨著世界向綠色能源技術過渡，對這些金屬的需求將持續增長，未來的產量或無法跟上需求。

明特爾表示他看好多種金屬，對投資人的首選是銅、黃金和白銀。他表示，隨著全球通膨持續走高，各國央行將繼續購買黃金，以實現資產多元化並保護其購買力。明特爾表示，這並不是挑戰美國主導地位的某種新世界秩序的開始，這與投資組合經理在看到某一領域投資過多時會採取的做法並無二致，這些國家正在分散投資以保護自己。