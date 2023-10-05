半導體庫存天數減少 5檔ETF掌握有「基」之彈

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【時報記者任珮云】根據統計資料顯示，近十年每年台股第四季的台股加權指數平均報酬為4.32%，正報酬機率為90%。以各類股指數來看，勝率80%以上的指數中，以半導體類股指數平均上漲7.53%表現最佳。新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹表示，近期美公債殖利率持續攀新高，造成美股科技類股灰頭土臉，唯半導體類股，受惠於整體產業庫存天數已從上半年高峰一路下滑，預計到今年第4季庫存去化將進入尾聲，依過去經驗顯示，半導體庫存天數減少，是激勵股價上漲的有利訊號。

從股價表現來看，國內5檔台股半導體ETF近1個月股價表現相對大盤抗跌，今早該5檔ETF也全數翻紅，包括:新光臺灣半導體30(00904)、中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)、兆豐台灣晶圓製造(00913)、群益半導體收益(00927)。對投資人來說，現階段正值半導體產業景氣周期的底部，預估從第4季起，全球半導體產業將正式邁向景氣復甦之路，如果想追求半導體景氣回升股價成長潛力，目前可以加碼半導體ETF，掌握未來股價有「基」之彈。

群益投信表示，台股已經拉回整理一波，目前正是逢低分批布局的好時點，第四季旺季即將到來，建議投資人可以台股高息ETF中的半導體收益ETF為核心配置穩固資產，參與投資契機。台灣半導體在全球半導體產業鏈中有舉足輕重地位，也是台灣經濟的護國神山群，電子業作為台灣的經濟主力，其獲利能力也優於其他各產業，而放眼整個電子族群，台灣半導體業上、中、下游聚落完整，包括先進製程、封測等更居全球絕對領先地位，更是電子業當中的獲利冠軍，半導體股中更有不少高息標的也能擔當收益靠山，可滿足投資大眾存股收益需求。

其中00927群益半導體收益ETF將在10月除息，預估配發新台幣0.22元，與前次配息金額一樣，單次配息率近1.44%，預估年化配息率近5.76%，除息日訂於10月19日，因此，想參與00927配息的投資人，最後買進日為10月18日，配息發放日則為11月14日。