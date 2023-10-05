美債風暴！蔡明彰推演台股兩套劇本 1族群最穩

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【旺得富理財網 李宗莉】號稱全球資產定價之錨的美國10年期公債，收益率飆上16年新高，外資等高端資產投資人持續抽腿新興市場改抱美債，除賺取債息，還有匯兌收益進帳。面對風暴席捲，資深分析師指出，若收益率低於5％，台股在16,116點有撐，但若站上5％，恐跌至15,716點，提醒明年業績爆發、殖利率擊敗10年期公債收益率是「唯二」的選股標準，較看好聯發科、聯詠、聯陽、義隆等4檔IC設計成避風港。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，瑞銀大膽預測美國10年期公債明年總投報率高達20％，績效會遠勝美股，理由是2024年美國經濟衰退，Fed啟動降息循環，目前10年期公債收益率4.8%，創2007年金融海嘯以來最高，不過經濟衰退下，明年降至3.5％。

投資美債的報酬來自兩部分，收益率雖減少，但2大因素將使公債價格大漲。首先，美國經濟衰退表示企業獲利將萎縮，勢必重創美股績效，因此資金轉入避風港的債市，總計25兆美元的國債市場因而價格上漲。

另外，Fed明年下半年開始降息，促使債券價格上揚，因此明年投資美債，看上的是債券差價，而不是收益率。

蔡明彰提醒，10年期美國公債總投報率預期升高，對新興市場的衝擊更大，因為外國人投資美債多了匯率的轉換，若美債收益率具有吸引力，將使美元維持強勢，總投報率又多了匯兌收益，反過來說，新興市場資金失血、貨幣貶值，外資也會持續賣超股市。

面對10年期美債風暴，台股投資人如何未雨綢繆，他認為，如果10年期公債收益率最高沒有超過5％，台股在16,116點有支撐，16,116點是上波自15,284點漲到17,463點，以累計漲點2,179點計算黃金切割率0.618的位置。

但萬一10年期公債收益率突破5％，台股恐進一步回檔，以高點17,463點約10％的技術修正推算，大約要到15,716點才會止穩。

反映在選股上，2024年業績強勁成長、殖利率擊敗10年期公債收益率將是2大標準，兩者兼具才是首選潛力股。

然而，股息殖利率要擊敗10年期公債收益率並不容易，2020年3月新冠疫情大爆發，那時10年期公債收益率僅0.3％，後來美國印鈔救經濟，卻造成通膨惡化，Fed在2022年3月啟動升息循環，於是10年期公債收益率不斷創高，同時台股多數個股3年來經過股價上漲，股利殖利率已經明顯降低。

但蔡明彰以IC設計龍頭聯發科為例，2024年EPS估51~54元，較今年預估的43元成長2成，以8成發放率估算，明年基本股利34元，加上為期4年的每年16元特別股利，2024年持續發放，總計明年股利50元，以目前價位計算，殖利率6.5％，殖利率穩居台股10大權值股之首。

加上聯發科會帶動高殖利率又業績成長的IC設計，由於各家股利發放率不同，建議鎖定80％發放率的個股。

像是聯詠去年EPS45元，配息37元，發放率82％，今年EPS估37元，明年股息估30元，殖利率近7％；聯陽去年股利發放率79％，今年EPS估10元，明年股利估8元，殖利率5％。

此外，義隆將在明（6）日除息，2023上半年股利2元，為今年第3度配息，總計8元，前2次除息都完全填息，且股價創新高，強烈暗示基本面轉強。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。