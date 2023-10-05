麥卡錫被拉下馬 史卡利塞與喬登角逐美眾院議長

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美國聯邦眾議院議長麥卡錫遭到罷黜後，角逐議長寶座的競爭態勢今天成形，眾院共和黨第2號人物史卡利塞與總統拜登的主要政敵喬登都表態將競選下任議長。

路透社報導，美國聯邦眾議院目前由共和黨把持，除了這兩位國會議員外，還有幾名參選人也將加入這場可能漫長又混亂的議長之爭。

麥卡錫（Kevin McCarthy）昨天在歷史性表決中遭同黨議員跑票罷免，是眾議院首度罷黜議長。在美國總統繼任順序中，眾院議長是繼副總統之後的第2順位繼承人。

共和黨人已敲定將於10月11日投票選出下任議長，將在10月10日會面聆聽參選人的政見。

眾院議長之爭占用了國會議員必須在11月18日大限前延長政府支出、更新農業補助與營養計畫等任務的時間。

57歲的史卡利塞（Steve Scalise）一直在為多發性骨髓瘤接受治療，他長期以來被視為麥卡錫的繼任人選，正在持續私下與共和黨人會面，凝聚對他角逐議長職位的支持。他的立場被視為比麥卡錫還要保守。

2017年，史卡利塞與其他共和黨議員為棒球賽練球時，一名曾在社群媒體上批評共和黨人的男子朝他們開槍，他臀部遭擊中重傷。

史卡利塞致函共和黨人：「我們都必須同心協力，朝著同一個方向前進，把國家拉回正軌。」

59歲的喬登（Jim Jordan）大學時是角力選手，他率領針對拜登政府的調查，他是在擔任共和黨右翼領導人時嶄露頭角，最後與麥卡錫結盟。他以不穿西裝外套聞名，是前總統川普的鐵桿支持者。

喬登擔任眾議院司法委員會（Judiciary Committee）主席，親自參與針對拜登的彈劾調查，並與對川普提出刑事訴訟的聯邦檢察官槓上。

他在信中跟共和黨人說：「我們可以專注在改善國家的改變，團結起來提出真正的解決方案。但無論我們做了什麼，我們都必須以會議形式同心協力達成。」

史卡利塞與喬登都面臨潛在的挑戰者。

一些溫和派認為喬登太過右傾，一些強硬派則認為他與麥卡錫走得太近。一名不願具名的共和黨國會議員說，麥卡錫盟友認為在麥卡錫遭逼宮時，史卡利塞沒有做任何事幫助他，而他的身體是否能勝任這份工作也遭受質疑。

領導保守派國會議員政策小組的聯邦眾議員赫恩（Kevin Hern）也說，他考慮角逐眾院議長職位。他跟記者說：「我覺得我們必須口徑一致對外，而不是指著彼此。」

麥卡錫遭罷免後，議長職位目前由聯邦眾議員麥亨利（Patrick McHenry）暫代。