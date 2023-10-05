10／5盤中熱門焦點股

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今（10/5）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）法人看好WiFi迭代商機 瑞昱淡定走高

網通晶片廠瑞昱（2379）周四開高之後欲小不易，持穩碎步走高，迄上午9：57的市價暫報407元，上漲1.12%。

瑞昱5日公布9月合併營收為88.5億元，年減7.57％、與前月持平；累計前9月營收達725億元，較去年同期減少19.44％，衰退幅度持續收斂。

法人看好AI PC帶來半導體內容含量增加，PC將配備更多高階規格零組件，此外WiFi 4／5迭代至WiFi 6持續進行，瑞昱皆有望受益。

法人指出，AI PC滲透率提升，PC將搭載高階規格零組件，實現AI性能解放，平均售價將有所提昇；至於WiFi7仍處於送樣階段，營收貢獻會在明年開出，不過WiFi6滲透率持續提升，自PC外溢至路由器及其他消費性電子產品，規格提升之下也有望帶動瑞昱第四季表現。（工商時報 張珈睿）

（2）忠孝大樓售出 基泰一度攻漲停 成交量衝台股第一

基泰(2538)台北車站前「基泰忠孝」大樓以125億元售出，處分利益預估約50億元，以股本43.84億元推算，每股貢獻可望高達11.4元。基泰今(2538)日股價衝高漲停開出，但因開盤10分鐘內，就有逾2000張掛漲停價等賣出，漲停時開時關，成交量居大盤之冠。

迄上午10：00的成交量達38,388張，市價暫報16.85元，仍大漲7.32%。

基泰忠孝大樓位在台北市忠孝西路、重慶南路口，基地面積448.305坪，樓層面積約7,224.08坪，包括停車位的產權面積共8,203坪，基泰忠孝大樓為地上37樓、地下6樓的複合式商業摩天大樓。

基泰前8月營收2.63億元，年增5.34%，基泰大直建案釀鄰居公寓塌陷後，目前此案和基泰碧湖、反基泰大安、基泰磺溪等4筆個案皆被勒令停工，未來完工交屋入帳時間是否會受到延遲值得關注。（時報資訊 王逸芯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.長榮航(2618)：油價大跌有利成本下降，買盤蜂擁帶動股價強彈逾近5%。

2.基泰(2538)：出售基泰忠孝大樓估處分利益50億元，漲停開盤，股價超車大直工安事故前水準。

3.富喬(1815)：AI伺服器及HPC需求成長，帶動CCL主要材料玻纖布需求，吸引八大公股買超卡位，盤初量價俱揚，續攀19.4元波段高價。

4.文曄(3036)：併購效益太誘人，三大法人持續搶進，一度大漲7%站上120元再創高。

5.金雨(4503)：9月營收為0.31億元，年增65.69%，火速攻漲停，挺進月線。

6.笙泉(3122)：車電MCU導入試產，挹注第四季業績，再強攻觸及漲停47.55元波段新高。

7.鈺齊-KY(9802)：製鞋業將逐步重返成長軌道，買盤卡位年底銷售旺季。開盤跳空漲停，目前仍有約8%漲幅。

8.訊芯-KY(6451)：市場看好Q3、4營收有望季季走高，另傳CPO產線400G部分已接獲接單，盤中觸及漲停179元。

9.晶相光(3530)：9月營收近9個月新高，股價連二天出量大漲。

10.地球(1324)：特定買盤持續進駐拉抬，一度再攻漲停16元創新高。

11.安格(6684)：9月營收成長激勵，股價再攻漲停創波段新高。

12.鈊象(3293)：9月營收12.07億元，月增7.04%、年增20.44%，前三季年增17.99%，盤初股價開低走高，收復5日線。

13.東陽(1319)：9月營收續創同期高；Q3營收61.54億元，在歷年第二、三季淡季中為最高峰，不僅寫同期高、亦創單季第四高，激勵股價盤初大漲近5%，重返80元之上。

14.麗嬰房(2911)：擬減資5.4億元、減資幅度約28％，以彌補去年虧損，加上H2持續關掉體質不良店，法人預期今、明年虧損可望收斂，但股價仍續重挫逾5%。

15.春源(2010)：今日14時30分召開法說會，不理外資連兩日賣超，盤初小漲暖場。

16.台積電(2330)：昨夜ADR漲1.48%+積極投入矽光子研發，盤初股價開高3元，提振台股士氣。

17.帝寶(6605)：北美地區進入傳統AM零件旺季，外界看好汽車維修的零件採購量增，汽車零件股近期輪動，盤初股價彈升逾2%。

18.中鋼(2002)：擬砸20億元研製超強韌潛艦軍用船板鋼，盤初擺脫近兩周頹勢，跟上大盤多頭隊伍小漲。

19.緯穎(6669)：PC與AI題材看俏，獲高盛點名看好，調研機構ALETHEIA目標價看2100元，投信連8買相挺，拚返季線。

20.健椿(4561)：多頭發動快攻，盤初亮燈觸頂，收復月線及30元整數關卡。

21.迎廣(6117)：遭列處置股，外資偏多操作，開高大漲後急殺翻黑。

22.晟銘電(3013)：受惠於AI伺服器需求，下半年喜迎傳統旺季，無懼遭列注意股，一度攀揚4.5%，站穩短均線之上。

23.圓剛(2417)：前3季獲利有望轉正，外資連4買點火，開盤差一檔漲停後遭獲利入袋，漲幅大舉收斂。

24.長榮(2603)：10月6日舉辦法說會，外資周三轉買，股價開高續揚。

25.笙科(5272)：逢低買盤持續進駐，股價再強攻至4月以來新高。

26.信驊(5274)：AI帶動明年營運成長可期，股價平近期高點穩坐股王。

27.定穎投控(3715)：啖車用商機發威，投信由賣轉買，今早強漲3%突破90元。

28.飛宏(2457)：充電樁出貨旺季，回檔結束震盪走高，早盤一度大漲5%。

29.汎銓(6830)：8月、前八月營收締佳績，9月營收受期待，150元附近形成短底，早盤反彈2%攻回5日線上。

30.艾華(6204)：客戶庫存消化至正常水位，營運見曙光+外資買超，開盤後急攻漲停。

31.大立光(3008)：12日將舉行法說會，早盤股價走揚。

32.玉晶光(3406)：吃蘋果+搭華為供應鏈，股價走升，收下月線。

33.智邦(2345)：受惠傳輸量大增，CPO順勢崛起，股價重回500關。

34.眾達-KY(4977)：迎CPO商機，光通訊廠搶進，股價一度衝高5%。

35.智易(3596)：9月營收創3高，股價走強約3.3%，站回月線。

36.安碁資訊(6690)：資安需求強勁，9月、Q3、前3季營收齊登同期新高。早盤向上挑戰季線，盤中暫高見169.5元。

37.億豐(8464)：H2營運回溫，全年營收有望擺脫年減。早盤止跌彈升，突破短均及月線。

（時報資訊 李慧蘭）

（4）台積衝刺 矽光子炙熱、訊芯-KY觸漲停

權王台積電(2330)受惠市場看好矽光子前景，該公司擬投入逾200人研發，預計2025年進入量產，帶動概念股一片掌聲，訊芯-KY(6451)亮燈觸頂，上詮(3363)、前鼎(4908)、眾達-KY(4977)、智邦(2345)、波若威(3163)等聯袂勁彈。

隨著資料量爆發性成長、AI興起所需機器學習，以及高效能運算（HPC）等應用，以矽光子為媒介的共同封裝光學元件（CPO）商機潛力看好，各家大廠為解決晶片之間傳輸速度卯足全力衝刺。英特爾矽光計劃具備先行者優勢，台廠以台積電馬首是瞻，攜手大客戶輝達、博通，投入200位研發人力，預計於明年下半年完成，2025年進入量產，台積電(2330)隔夜ADR上漲1.48%，不甩三大法人連兩日賣超累計1.6萬張，盤中反彈9元至529元，帶動相關概念股掌聲響起。

隨著矽光子及CPO題材火熱，光通訊廠紛紛搶進分杯羹，近期股價跟著水漲船高，法人點名聯亞(3081)、智邦(2345)、上詮(3363)、眾達-KY(4977)等有機會受惠，今日由上詮扮領頭羊，盤中衝上放量大漲逾半根停板，差一點突破前高及歷史高80.1元，帶動前鼎(4908)、眾達-KY(4977)、智邦(2345)、波若威(3163)等跟進反彈。

網通股王智邦(2345)Q3營收可望優於市場預期，高毛利率400G交換器產品出貨比重持續增加及產品組合日趨轉佳，使毛利率穩定成長，在AI相關新產品開始出貨後，Q4營運有望再創高，今明年營收、EPS具上修空間，今日價量俱揚彈升4.5%，重登500元高檔區，蓄勢挑戰前高534元。

系統級封裝（SiP）封測廠訊芯-KY(6451)近年積極布局CPO（光學共封裝）製程技術，近日市場即傳出CPO產線，400G部分已接單並在年底前量產，今年受惠5G、AI、資料中心等需求下營運回溫，市場看好下半年營收有望連續走高，近期股價展現強攻力道，盤中一度衝上漲停，攻上179元近4年高點。

台北國際光電周（OPTO Taiwan）將於10月25～27日盛大登場，矽光子及化合物半導體為兩大亮點，光電科技工業協進會（PIDA）執行長羅懷家表示，矽光子技術一直是光電領域的重要焦點，光電產品往輕薄短小、節能省電方向發展。PIDA資深產業分析師林穎毅指出，隨著資料中心、AI伺服器等具高速傳輸需求應用增加下，矽光子和共同封裝光學元件（CPO）扮演重要角色，將增加光通訊廠商的新商機。

法人表示，目前矽光技術處於起步階段，技術成熟度仍待提升，隨著世代交替，企業將逐漸採用CPO的技術，CPO滲透率將於未來五年快速成長，並成資料中心主流。網通題材股包括聯亞、智邦、上詮、眾達-KY隨著CPO在未來幾年成長性看俏下，也將有機會反映在個股營運表現上。(時報資訊 龍彩霖)

（5）油價大跌＋外資轉買 長榮航領漲航運股

國價油價昨天重挫超過5%，有利成本下降，今早買盤蜂擁帶動航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)股價強彈逾4%，成為今早人氣股前十名之列。

貨櫃航商長榮(2603)即將於明天10月6日下午舉辦法說會，外資周三轉買，股價也開高走揚，加上散裝族群表現不弱，航運股今日跟上台股多頭反攻行情。

國際原油期貨價格周三(4日)收在近5周低點，11月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格下跌5.01美元或5.6%，收每桶84.22美元，12月交割的布蘭特原油(Brent)期貨價格下跌5.11美元或5.6%，收每桶85.81美元，皆創8月底以來最低價位。

今年長榮航隨著疫後國際旅遊復甦，受惠高載客率、高票價，抵銷部分油價走高不利因素，公司看好今年營運仍有機會力拚新高，且航空旅遊高票價可望延續至2024年第一季。

周三外資對長榮航買超1092張，終結連21日賣超，配合油價大跌，今早買盤追捧，股價跌深反彈，以29.4元開出，重返5日線，目前漲1.6元至29.9元、漲幅5.65%，蓄勢挑戰30元關卡。長榮航目前成交逾6萬張居成交量之首。

貨櫃航運第三季底旺季不旺，針對第四季營運看法，市場聚焦貨櫃三雄中體質最佳的長榮預計將於10月6日召開法說會。外資周三回補長榮1752張，終止連二日賣超。

陽明(2609)先前在法說會中釋出，供需失衡問題持續，加上中國十一長假前出貨不如預期，第四季逢歐美傳統淡季，對於運價看法偏保守。

此外，周三BDI指數微幅回落，但運價逐步墊高的趨勢不變，散裝航商新興(2605)今早股價震盪上揚，回到5日均線之上。

散裝航商慧洋-KY(2637)受惠BDI運價指數回升，9月獲利增溫，自結9月營業利益2.37億元，月增2.28倍、年減65.7％，稅前盈餘3.21億元、每股稅前盈餘0.43元。展望第四季，美洲穀物、澳洲煤礦出口旺季，本業獲利有機會挑戰今年單季高點。（時報資訊 沈培華）

（6）全新9月營收靚 美系外資偏多

全新(2455)9月合併營收為2.87億元，月增11.58%，為111年1月以來單月新高，累計第3季合併營收為7.68億元，季增29.29%，為111年第1季以來單季新高，全新表示，第4季營運很有機會比第3季好，美系外資維持全新「持股續抱」評等，不過全新早盤股價走弱。

蘋果及陸系手機品牌廠新機拉貨，且光電子新產品出貨逐步放量，全新9月合併營收為2.87億元，月增11.58%，為111年1月以來單月新高，累計第3季合併營收為7.68億元，季增29.29%，為111年第1季以來單季新高，累計前9月合併營收為17.57億元，年減16.23%。

目前全新供貨給美系大廠等客戶的800G中長距接收端產品訂單穩定，全新預期，今年數據中心營收約8000萬元，可望較去年成長翻倍，明年更可望較今年成長2到3倍。

展望第4季，全新表示，第4季營運很有機會比第3季好；美系外資最新報告預估，全新第4季合併營收將達8.9億元，季增16%，年增76%，維持「持股續抱」評等，目標價135元。（時報資訊 張漢綺）

（7）9月營收創同期次高 系統電臉色紅潤

系統電（5309）周四開高之後，持穩趨堅，迄中場11：23市價暫報35.2元，勁揚3.68%，表現不錯。

公司9月營收約2.95億元，月增15.43％、年減2.72％，隨著下半年儲能大客戶需求回籠，系統電在歷經7月的谷底後，8月開始回升，9月跳躍成長迎來單月同期歷史次高。看好儲能訂單回穩，IPC開始出貨，預期第四季營收有機會衝刺高點。

今年上半年受儲能出貨趨緩影響．導致系統電上半年整體營收成長有限，第三季出貨有所回溫。系統電第三季合併營收達7.8億元，相比前一季成長6％、年減12.36％。

法人表示，隨著儲能拉貨動能已恢復正常，再加上的IPC有望於第四季開始出貨，系統電第四季營收將有機會向上推升，更有望恢復去年接連破紀錄的營運成長表現。（工商時 袁顥庭、位編輯）

（8）Q3淡季中營收攻高 東陽按讚

東陽（1319）今開高後，一度挑戰前高未果，唯也僅差0.1元，顯示多方攻堅企圖心仍濃厚，迄中場11：43的市價暫報78.6元，上漲2.08%潮，表現持穩。

AM（售後維修）汽車零件業躬逢史上最強淡季，龍頭東陽4日自結9月營收21.56億元，年增13.49％，續創同期新高，第三季單季營收61.54億元，繳出不輸旺季的成績單，不僅是史上最強第三季，在歷年第二、三季淡季中亦為最高峰，更創歷年單季營收第四高。

東陽累計前九月營收173.04億元、年增8.35％，亦為近五年同期新高。法人分析，隨著今年AM汽車零件淡季訂單熱絡，第四季又步入傳統旺季，出貨力道將更為強勁，樂觀東陽全年業績將挑戰新高。

由於第三季表現淡季不淡，東陽表示，進入傳統旺季，公司將積極生產、備貨，迎接旺季訂單，全力滿足市場需求。

東陽今年以來營收明顯成長，主要來自AM市場需求暢旺，9月AM汽車零件事業營收達14.92億元、年增14％，累計前九月營收126.06億元、年增11％，單月與累計營收均創同期新高。

OEM（原廠代工）事業也逐步增溫，9月營收6.64億元、年增12％，創近六年同期高；累計前九月營收46.98億元、年增1％，創近五年同期新高。

第三季一向為OEM及AM兩大市場淡季，不過，今年北美市場需求暢旺，淡季需求未減，第三季拉貨力道甚至較過去幾年傳統旺季更強，目前工廠全線持續加班趕工因應。

東陽分析，今年AM市場需求強勁，主因疫後供應鏈回穩，再加上全球經濟前景不明，民眾換車週期也拉長，北美二手車換修市場需求也因此大增。再加上今年另有美國保險公司State Farm逐步擴大使用AM件效益，隨著地區及零件類別皆同步擴大，由於又具有價格優勢，預料美國AM件滲透率也將自目前約20％增加至28％。

除AM需求大增，由於東陽於大陸供應新能源車的三座新廠將陸續投產，再加上當地車市回溫，東陽9月OEM營收也已呈現成長，法人看好，接下來相關業績應可逐步回升，年底前可望挑戰單月營收新高，全年營收、獲利都可望創高。東陽單月營收高峰為2017年11月的23.27億元。（工商時報 陳慜蔚、數位編輯）

（9）譜瑞-KY 9月營收月增跳三成 股價爆量漲停

譜瑞-KY（4966）公布9月營收衝上14.95億元，月增30.5％、年增10.93％，扭轉今年來大幅年減的萎靡表現，受此利多消息激勵，今（5）日股價開高後一路向上衝，上午成交不到1個小時，就攻抵漲停1,125元。

近日法人對譜瑞-KY操作仍以賣超居多，今天傳出9月營收創下近14個月來新高，且月增三成以上，帶動今天爆量大漲，至上午10點半左右，成交量已超過2,100張，比昨天全場的695張還多，呈現價量齊揚，今天股價也超越材料-KY，成為第九名高價股。

而在譜瑞-KY漲停帶動下，今天千金股整體表現亮眼，除了亞德客-KY股價掉到千元以下，台股剩十千金之外，以及高價股五哥旭隼守在平盤之外， 其餘千金股多大漲1％～4％附近。（工商時報 呂淑美）