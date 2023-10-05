《美股》分析：債息回落恐短暫；惠譽說麥卡錫下台不影響美國信評

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股分析：

●Wealthspire Advisors資深副總裁兼顧問Oliver Pursche談到周三美股反彈時表示，從技術面來看，我們可能有點超賣了，最近這一波下跌已經使標普500指數跌至近200日移動均線（目前約為4,203點）。Pursche並表示，我們在9月看到了策略師和投資人的信念轉變，似乎沉溺在利率將升更高、高更久的預期，以及聯準會很快就會降息的想法是妄想。

●Action Economics全球固定收益部門常務董事Kim Rupert表示，債券價格反彈、殖利率回落可能是短暫的，周五發布的9月非農就業報告現在是市場下一個關注的焦點。這一波拋售真的很劇烈、很快、很巨大。市場已經超賣到正在尋找一個反彈的催化劑，然後在ADP報告中找到了。

●Sprouting Rock Asset Management首席策略師Rhys Williams 表示，ADP是礦坑裡的金絲雀，就業正在放緩。即將發布的非農就業數據將不如前幾個月強勁。

●分析機構Pangaea Policy發表報告指出，美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）被罷免後，眾院未來將更加難以通過撥款法案為政府運作提供資金，因此聯邦政府關門在11月中旬關門的可能性升高至80%。

●惠譽周三出具報告指出，共和黨籍眾院議長麥卡錫與民主黨合作通過臨時支出法案引發黨內強硬派高度不滿並因此遭到罷免，這使兩黨之後達成預算協議的可能性變得更小、聯邦政府關門的風險升高，儘管如此也不會影響美國的主權評級，因為惠譽在8月下修美國主權信評時，已經將財政治理惡化等因素納入考量。

8月初惠譽以債限危機為由，將美國長期外幣信用評級從「AAA」調降1級，至「AA+」，但給予「穩定」評級展望。當時惠譽表示，降評主要考量美國財政在未來3年可能惡化，以及債限僵局一再重演後，美國政府的債務負擔不減反增。