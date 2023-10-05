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親子學習關係陪談師解決孩子學習問題讓家庭更和諧

  • 工商時報 杜淑諭
●照片為有20年以上教學與親子關係問題處理經驗的親子學習關係陪談師徐兆康老師，在教學現場分享以人類大腦發展為實務理論基礎，去瞭解孩子左右腦的發展對學習的影響，並使用創新的方法引導、重新改變孩子的學習方式，讓我們的下一代變得更好。圖／徐兆康老師提供
●照片為有20年以上教學與親子關係問題處理經驗的親子學習關係陪談師徐兆康老師，在教學現場分享以人類大腦發展為實務理論基礎，去瞭解孩子左右腦的發展對學習的影響，並使用創新的方法引導、重新改變孩子的學習方式，讓我們的下一代變得更好。圖／徐兆康老師提供

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據統計有超過八成家庭，在小孩進入學習階段，因小孩讀書產生的問題，或家人對小孩教育方式無法達成共識，導致家庭失去和諧。

來自香港， 20年以上教學與親子關係問題處理經驗的徐兆康老師，為解決這項痛點，與未來職業學堂合作創辦「親子學習關係陪談師」，以人類大腦發展為實務理論基礎，去瞭解孩子左右腦的發展對學習的影響，並使用創新的方法引導、重新改變孩子的學習方式，讓我們的下一代變得更好。

●照片為親子學習關係陪談師徐兆康老師，在教學現場分享因為自身小時候讀寫障礙的經驗，發現原來右腦發展比左腦快的小朋友，只要用對學習方式，例如用遊戲、用圖像去幫助這些右腦發展比較強的小孩去讀書，他們其實也都可以讀得很好。圖／徐兆康老師提供
●照片為親子學習關係陪談師徐兆康老師，在教學現場分享因為自身小時候讀寫障礙的經驗，發現原來右腦發展比左腦快的小朋友，只要用對學習方式，例如用遊戲、用圖像去幫助這些右腦發展比較強的小孩去讀書，他們其實也都可以讀得很好。圖／徐兆康老師提供

親子學習關係陪談師，同時也是腦動有限公司創辦人的徐兆康老師，因為自身小時候讀寫障礙的經驗，發現當自己看「一個文字」時，其實感覺是「一個圖畫」，所以小時候老師要他背書卻背不起來，連帶在學校的師生關係，以及在家裡的親子家庭關係也必然受到影響，這其實對大人、小孩都相當無辜；後來徐兆康接觸到人類大腦發展的理論，才發現原來右腦發展比左腦快的小朋友，只要用對學習方式，例如用遊戲、用圖像去幫助這些右腦發展比較強的小孩去讀書，他們其實也都可以讀得很好。

同時，徐兆康進一步說明，以大腦發展理論來看每一個孩子具體的發展個案，父母也比較容易建立對小孩子學習發展方式的共識，學習用小孩子的角度、眼光、感受、位置去看相關問題，自然就可以解決整個家庭的問題、解決孩子讀書的問題，最重要是我們家庭裡面會有愛。愛在哪裡？愛就是要大家去體諒對方的難處。如何去愛孩子、如何對孩子最好？徐兆康預計在11月會發行「文字總是看不懂」繪本，內容講述讀寫障礙學童的困難，希望幫助更多人認識與克服這先天帶來的差異。

●照片為親子學習關係陪談師創辦人徐兆康老師的教學說明現場，主要在教大家認識孩子的大腦發展、情緒心理、潛意識，包括如何用一些很簡單的遊戲去訓練孩子的思考能力，提升孩子的自控能力，讓原本燥動的孩子情緒慢慢穩定下來。圖／徐兆康老師提供
●照片為親子學習關係陪談師創辦人徐兆康老師的教學說明現場，主要在教大家認識孩子的大腦發展、情緒心理、潛意識，包括如何用一些很簡單的遊戲去訓練孩子的思考能力，提升孩子的自控能力，讓原本燥動的孩子情緒慢慢穩定下來。圖／徐兆康老師提供

未來職業學堂課程設計團隊透露，到台灣已經定居一年半的徐兆康老師，累積了在香港20年的經驗，到台灣創辦「親子學習關係陪談師」，以他豐富的案例淬練出每一天只花5分鐘，用新的方法去訓練孩子，孩子半年之內就會變得不一樣。徐兆康強調在親子學習關係陪談師的課程裡面，他會先教大家認識孩子的大腦發展、情緒心理、潛意識，並用各種方法去教大家如何訓練孩子大腦的左前額葉，包括如何用一些很簡單的遊戲去訓練孩子的思考能力，提升孩子的自控能力，讓原本燥動的孩子情緒慢慢穩定下來。這門課程將在今年11月召開說明會，目前已有不少關注如何解決因孩子學習關係導致親子家庭關係不佳的朋友，密切洽詢中。

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