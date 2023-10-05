義大利搗破中國影子網絡 涉洗黑錢5千萬歐元

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義大利警方在對中國貨幣經紀網絡的新一輪打擊行動中，逮捕33人，該網絡涉嫌從包括黑手黨組織光榮會（Ndrangheta）在內的販毒集團，清洗超過5,000萬歐元。

路透引述金融衛隊總警督Francesco Ruis表示，該案件的一個獨特之處是，光榮會等組織與提供金融服務的中國實體之間建立的聯繫。而在追蹤的金融活動中涉及的超過5,000萬歐元這個數目，並不能反映該案件的真實規模。

金融衛隊表示，他們在羅馬和其他6個義大利城鎮逮捕33人，其中包括7名中國公民，罪名是有組織犯罪、合謀販毒和洗黑錢。當局還從負責向國外轉移資金的money mules處，查獲約1,000萬歐元現金。

近期的多項調查顯示，義大利的販毒集團，愈來愈多地利用未經許可的中國貨幣經紀人的影子網絡，以掩蓋跨境支付。這種轉帳方法通常被中國人稱為「飛錢」，即將一筆金錢存入在義大利的貨幣經紀人處，網絡中另一名代理人在世界其他地方，向收款人支付相同數額的款項。

案件的核心是洗黑錢活動，發生在羅馬Esquilino區的中國服裝和時尚配飾進出口商戶。這些商戶充當非法資金的收集中心，這些資金最終以匿名且無法追蹤的方式轉移到中國。

警方表示，飛錢方法不涉及購買毒品的客戶向供貨方轉移資金，但中國是金錢的最終目的地。