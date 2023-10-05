美國1天舉債8.9兆 高盛：2025年美債成本會創紀錄

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【中時新聞網 張威翔】美國財政部最近在1天內增加了約8.9兆新台幣的國債，華府智庫傳統基金會（Heritage Foundation）專家則驚訝表示，單單這一筆就超過去年舉債的1成。高盛分析師認爲2025年美債所帶來的成本將會創新紀錄，而國會預算辦公室預測，到2053年，聯邦債務可能占全美GDP的181%。

綜合區塊鏈媒體CCN和公開資訊來源，美國國債在1天之內增加了2,750億美元（約新台幣8.9兆）達到了創紀錄的33.442兆美元（約新台幣1,088兆）華府智庫傳統基金會研究員安東尼（E.J. Antoni）驚訝表示：「這比整個9月份增加的債務還要多，是上1個財年增加的債務的13%」

高盛分析師預測，到2025年龐大的債務成本將創下新紀錄。這是因為聯準會在過去一年中不停的升息，還有美國龐大的債務成本增加到十分危險的程度所造成，已乎已經進入債務的死亡螺旋。

該報告中指出：「我們估計，美國國債GDP佔比將在未來10年內從96%上升至123%，主要受到約3%的長期赤字的推動。」其他預測也不乏更快的，國會預算辦公室預測，到2053年，聯邦債務可能占全美GDP的181%。

高盛分析師總結說：「儘管名義GDP增長很可能在很大程度上抵消債務對GDP比率的影響，但結構性赤字將繼續在可預見的未來增加公共債務。」