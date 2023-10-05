Q4旺季＋2024成長更勝2023 法人推這檔微電子股

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全新（2455 TT）

2024年業績有機會更勝2023年

結論：

受惠於美、中客戶對射頻產品線需求熱絡，加上光電產品線訂單能見度仍高，23Q4全新旺季效應可期，加上2024年有機會受惠於對大客戶滲透率提高、手機景氣復甦、Wi-Fi 7 PA需求增溫、data center相關商機，營運展望佳。

受惠於射頻產品線需求持續增溫，23Q4營運展望佳：

23Q3全新射頻產品線出貨動能持續暢旺，07~09/2023相關營收逐月成長，09/2023增加至2.37億元，MoM+16.52%，為01/2022迄今最高，帶動09/2023全新的營收增加至2.87億元，MoM+11.58%，23Q3營收增加至7.68億元，QoQ+29.29%，雖然毛利率較低的射頻產品線營收比重提高至81.91%（2Q23為77.25%），但估計毛利率仍隨產能利用率上揚而提高，稅後淨利增加至1.44億元，QoQ+35.39%。由於射頻產品線近期美、中客戶拉貨態度持續積極，加上data center相關的InP PD、GaAs PD、GaAs VCSEL等光電產品線需求仍熱絡，預估23Q4全新的營收維持與23Q3接近水準，旺季效應可期。

2024年仍具營收成長動能：

展望2024年，群益認為，推升全新營收成長的動能仍來自射頻產品線，說明如下（1）美國IDM廠近期認證全新MOCVD機台的態度較積極，加上英國同業（為該客戶磊晶片主要供應商，全新則為第2供應商）連年虧損亦間接有利於全新爭取更多訂單，預估全新對該客戶的滲透率2024年將高於2023年，（2）2023年手機市況欠佳，2024年景氣有機會回升，（3）Wi-Fi 7對手機的滲透率提高（相較於Wi-Fi 6/6E手機，Wi-Fi 7手機須額外增加1顆PA）。

在光電產品線方面，data center相關產品線需求持續暢旺，預估2024年相關營收可望倍數增長。