電動工具三雄Q3營運旺季不旺 匯兌收益加持 獲利可望優於Q2

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鑽全、巨庭及錩泰三家電動工具廠，第三季營運因品牌商客戶持續在去化庫存，下單緩慢，鑽全及錩泰在手訂單約1或2個月，巨庭在手訂單能見度最長也只看到11、12月，呈現旺季不旺局面。拜第三季末新台幣兌美元匯率貶破32元，有匯兌收益挹注，第三獲利有機會優於第二季。

鑽全、巨庭及錩泰三家電動工具廠在疫情期間，品牌商下單顯著增長，營收及獲利均節節攀升。去年美國聯準會（FED）持續升息，影響美國房地產市場需求，致使BLACK ＆ DECKER等多家品牌商及通路商從去年下半年起持續去化庫存，致使第三季傳統旺季接單、出貨，都呈現旺季不旺。

鑽全表示，通膨及客戶還在去化庫存，鑽全第三季營運雖出現旺季不旺，第三季接單及出貨還是比第二季好一些，第二季應該是今年營運谷底。目前氣動釘槍及車用工具在手訂單能見度2個月，自行車客戶雖給1整年訂單，出貨會逐月做調整。第四季還在持續接單。

鑽全指出，今年公司著重推出電動工具、內部進行垂直整合，塗裝及加工等生產線，除生產公司訂單外，也外接代工訂單。第三季新台幣兌美元匯率貶值，有匯兌收益加持，第三季營收及獲利可望優於第二季。

巨庭主管指出，巨庭外銷美國，以圓鋸機、自動及手動鉋木機等產品為主，惟客戶還在去化庫存，今年接單不好，第三季旺季不旺，在手訂單能見度看到11、12月，9、10月每月出1億多元，第三季有匯兌收益挹注，獲利有機會勝過第二季。

錩泰主管指出，疫情期間，美國人居家時間變長，DIY修繕市場對圓鋸機等電動工具需求顯著增長，去年美國升息後，客戶還在去化庫存，下單緩慢，錩泰生產的圓鋸機等產品出口訂單下降，第三季營運出現旺季不旺，在手訂單維持1個月備貨。9、10月每月出貨2、3億元。

錩泰主管指出，錩泰第二季與客戶和解，認列一次性損失1.5億餘元，使得第二季每股虧損0.32元，上半年EPS降至0.04元。第三季本業及整體都有獲利，還有匯兌收益挹注，第三季獲利可望優於第二季。