陳立委｜留意三檔題材股

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小非農ADP就業數據意外爆冷，市場預估美國聯準會利率政策可望放鬆，且10年期美債殖利率停止創波段新高，美國四大指數全面反彈，台積電ADR漲1.48%，今日股市由台積電領軍上演反彈走勢。

台股指數今以16,313點開出，盤中開高走高，今日有機會先收復5日及10日均線，但美國總統拜登計劃在10月7日對中晶片禁令更新規定，後市預估箱型震盪格局不變，先觀察指數能否突破月線壓力，才有機會持續往上攻堅。

產業方面，今日航空類股如長榮航（2618）、華航（2610）表現不錯，主要是因為原油價格重挫，而航空類股為用油大戶，成本可望降低，未來毛利率將提升。此外，化工類股、電子類股、網通類股今日表現也都亮眼。

9月營收已開始陸續公布，只要營收持續成長的績優股，自然容易受到法人青睞，投資人操作上可留意基本面佳，且法人買超延續性個股，如：

1. 波力-KY（8467）：去年全年EPS 8.21元，上半年EPS 3.19元，前8月累計營收較去年同期成長-7.68％。波力-KY為碳纖維複材製造公司，主要用於運動產品的生產。今年9月取得漢翔客戶的航太供應商ID認證碼，可望切入未來20年4萬架新飛機航空座椅市場，台中大里廠的航太複材中心已開始樣產，預計明年第一季開始擴大量產。

2. 鑫創電子（6680）：去年全年EPS 3.75元，上半年EPS 1.38元，前9月累計營收較去年同期成長 25.04％。鑫創電子為智能車載電腦及嵌入式電腦之製造公司，2年前即開始與友達合作發展車載市場，近日友達併購德商BHTC，鑫創電子可望擴大智慧座艙及充電樁市場，未來營運可期。

3. 南亞科（2408）：去年全年EPS 4.72元，上半年EPS -0.79元，前9月累計營收較去年同期成長 -56.76％。南亞科為記憶體製造大廠，上半年因記憶體價格不佳，導致南亞科陷入虧損。而第四季隨著三星、海力士等記憶體大廠擴大減產幅度，現貨報價已經止跌回穩，預估明年DRAM市場回暖，營運可望逐季成長。