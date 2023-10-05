政院通過住宅法修法 擴大公益出租認定、放寬社宅申請

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行政院會5日通過「住宅法」部分條文修正草案，將函請立法院審議。內政部表示，未來將擴大公益出租人認定對象，以及放寬社宅申請條件。

內政部說明，為消除房東擔心成為公益出租人後，會被查稅的疑慮，這次修法增訂租金補貼資訊不得做為追溯綜合所得稅、地價稅及房屋稅等稅捐的依據，以鼓勵持有房產的民眾成為公益出租人；同時為擴大照顧育兒家庭，放寬政府住宅協助措施的經濟或社會弱勢資格，從原本須育有3名以上未成年子女調整成2名，擴大政府扶持範圍，以實際行動保障育兒家庭居住權益。

此外，內政部說，這次也增訂房東若將房屋出租給社會福利團體，再轉租予給符合租金補貼申請資格的房客，住宅所有權人或房屋納稅義務人也可被認定為公益出租人，以照顧更多的經濟或社會弱勢族群，創造完整且友善的租屋體系。

內政部表示，為鼓勵房東成為公益出租人，政府給予每屋每月最高1萬5,000元綜合所得稅免稅額，以及房屋稅與地價稅比照自住稅率的優惠，去年有12萬6,131戶減徵房屋稅、9萬3,533戶減徵地價稅、12萬2,778戶減徵綜合所得稅，總計有34萬2,442戶享有公益出租人減稅優惠，這次修法期盼更多房東加入，把房屋出租給有需要的民眾。

內政部指出，該案經行政院送請立法院審議後，將積極與立法院朝野各黨團說明溝通，早日完成修法程序，讓房東可以放心出租、房客能安心承租，未來也將持續透過各項配套措施，落實安居樂業的施政目標。