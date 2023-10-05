前瞻計畫施政亮點資訊網上線 一指查家鄉建設

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型國家前瞻基礎建設，目前已編列四期特別預算約7,698億元。國發會5日表示，近年完成許多前瞻性建設，但由於資訊的落差，許多民眾不清楚家鄉附近有哪些建設成果是前瞻計畫的一環，因此建置「前瞻計畫施政亮點資訊網」，來呈現前瞻計畫的亮點。

國發會說明，經由中央各部會的協助，已經初步建置「前瞻計畫施政亮點資訊網」，資訊網除了簡單介紹前瞻計畫的八大建設內容外，國發會特別強調，民眾可以從三種途徑去瞭解前瞻計畫亮點，此三大途徑在網頁中是相互連結的。

第一個途徑是國發會將前瞻計畫各建設項目，區分為生活類、人文類及科技類，並歸納出20大類民眾有感，成效顯著，且具前瞻性的建設，輔以圖片及文字說明，讓民眾清楚瞭解前瞻計畫20大亮點建設項目。

第二個途徑為以縣市鄉鎮做為查詢，資訊網特別設計了縣市別項下鄉鎮市區，分別呈現各鄉鎮的前瞻建設亮點，民眾能透過資訊網能立即查詢知道家鄉附近有什麼前瞻計畫建設，網頁內也顯示建設完成的照片，並搭配較詳細計畫內容，此外網頁內也提供建設地點、計畫期程、說明、效益、經費等文字說明，民眾清楚看到完成後之前瞻計畫建設成果與相關資訊。

第三個途徑則是以建設別查詢，從前瞻計畫八大建設去瞭解政府在各項建設別完成那些計畫內容，瞭解每個建設項目之計畫亮點有哪些。

「前瞻基礎建設計畫施政亮點資訊網」網址為(https：／／fi.ndc.gov.tw)，除了可直接以網址進入網頁查詢外，亦可由國發會官網連結，但由於前瞻計畫完成的建設項目非常多，網頁目前係呈現各地方前瞻計畫之亮點成果，但並非全部前瞻計畫建設項目均已納入，前瞻計畫第四期特別預算也還在執行中，後續國發會將會同相關部會，陸續於網頁增補各項建設之亮點與成果。

國發會表示，前瞻計畫推動迄今約6年時間，整體效益涵蓋經濟、社會及環境層面，推動成果豐碩，確實達到區域均衡，提升民眾生活品質等成效，並已逐漸充實我國產業未來所需各項基礎建設，歡迎民眾一起來瞭解前瞻計畫有那些建設項目。