百貨遍地開花 信義計畫區龍頭地位不保？網點名這區才該擔心

2022年全台百貨公司及購物中心的年營業額創下歷史新高，根據《住展雜誌》調查，為搶攻龐大零售商機，建商紛紛錢進百貨，預計2025年之前，全台將有超過30間新建百貨商場投入營運。而目前全台約3成百貨公司坐落在台北市，其中又以信義計畫區的百貨密度最高。而近期新店裕隆城開幕，再掀百貨話題。

就有網友在PTT論壇發問，認為「雙北現在各區幾乎都有自己的大型商場，如中和環球、板橋大遠百、新莊宏匯、新店裕隆城、林口三井、樹林秀泰、汐止遠雄廣場，以後雙北商場還會越開越多，像是大巨蛋sogo、南港lalaport、北車雙子星購物中心等等，東區最近也新開一家新光三越」，當區域型商場可以滿足大部分的消費需求時，他好奇信義區之後會不會逐漸沒落？

消費力強

商辦雲集

發文引起網友熱議，幾乎一面倒認為信義區的霸主地位難以撼動，有人認為這與百貨的定位及消費客群有關，「在地商圈跟信義商圈的客群、消費模式完全不同」、「其他地區的商場定位是生活型，跟信義區差很多」、「信義區有品牌優勢，從昂貴的愛馬仕到便宜品牌皆有，且信義計畫區商圈的基本面很強，重點是信義計畫區的消費能力驚人」、「信義區那些百貨要的是頂級的1％高消費族群，那些人動輒百萬千萬的刷。各地百貨齊開，影響到的只是吃飯或是低消費的族群而已，信義計畫區內百貨整體營業額根本不受影響」。

A級地段

也有人指出，信義區外商雲集、頂辦林立，也造就其榮景不墜，「信義區強的是商辦，有商辦就有人跟錢」、「看看信義計畫區的商辦租金就知道了，其他地方哪追得到」、「全台各大集團都在信義區搶蓋大樓，舉最近的例子，富邦A25才剛蓋好，有54層樓高、50年地上權，你覺得這50年內他會搬走嗎？更別說還有四季酒店、台北天空塔、南山綠環塔、南山大樓A26、富邦D1等等」。

東區為最大苦主

還有人認為，百貨公司的致勝關鍵在地段，看好信義商圈不但不會沒落，還會更上層樓，「百貨公司不是開了就會贏，地點很重要，台北最A級的地段才是王，在地商圈品牌太少，只有當地人因為方便會去逛，但如果只做在地人生意，營業額就不會高。信義商圈百貨商場一年營業額800多億，佔全國25％，東環線通車後，中永和、新店往信義更方便，人潮會更多，營業額還會往上」。

網友還點名東區、公館和士林才是受影響最大的苦主，「人潮的確會分散，但影響比較多的是傳統商圈，例如台大公館」、「其實沒落的是東區，信義區商圈只會越來越強大，等明年大巨蛋啟用後，人群磁吸效應會更明顯，而且西門、中山商圈人潮都回來了，但東區商圈還是一樣要死不活」、「東區剩當地居民逛街」、「公館、士林、東區都很明顯沒落了，跟以前學生時代差超多，尤其東區人潮被信義區吸走，再來個大巨蛋只會更慘」。